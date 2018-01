Basketbalisté Oklahomy deklasovali v NBA Cleveland

Basketbalisté Oklahomy deklasovali úřadujícího finalistu NBA Cleveland na jeho palubovce 148:124 a vyhráli počtvrté za sebou. Hráči Thunder navíc nedovolili domácí hvězdě LeBronu Jamesovi překonat hranici 30 000 nastřílených bodů. Pro Cavaliers to byla nejvyšší klubová porážka v historii, přičemž v průběhu utkání prohrávali až o 31 bodů. Úřadující šampióni Golden State prohráli v souboji dvou nejlepších týmů Západní konference v Houstonu 108:116.

Clevelandu se aktuálně příliš nedaří. Trojnásobní vítězové Východní konference prohráli 10 ze 14 utkání, z toho tři poslední vždy více než o 24 bodů. "Tolik bodů jsem se svým týmem za dosavadní kariéru nedostal a velmi pravděpodobně ani ve videohře. Proměnili všechno, na co sáhli," uvedl James.

Obrana Cavaliers, aktuálně nejstaršího týmu NBA, nefunguje a pozice kouče Tyronna Lua začíná být v ohrožení. "Doufám, že ne, ale vážně nevím," řekl James, který nastřílel v utkání 18 bodů. Sedm mu jich chybí k překonání hranice 30 000, což by se mu v 33 letech povedlo jako nejmladšímu hráči v historii. "Nehoním body. Prohráli jsme a to je horší než to, že jsem nepřekonal nějaký milník."

"Měli bychom se vrátit k tabulce a všechno si na ní rozkreslit. Každý hráč musí začít lépe bránit," řekl Isaiah Thomas, který si vylepšil sezonní maximum na 24 bodů, v defenzivě ale ani on neexceloval. "Abychom mohli na sebe být jako tým hrdí, musíme obranu hodně zlepšit," dodal.

V dresu Thunder bylo tradičně nejvíce vidět trio Paul George (36 bodů), Russell Westbrook (23 bodů, 20 asistencí, devět doskoků) a Carmelo Anthony (29 bodů, 10 doskoků). V sobotu se k nim přidal pivot Steven Adams s 25 body a 10 doskoky, který minul jedinou střelu z pole. Základní pětka Thunder se tak postarala o 121 bodů.

Pokud nastoupí James Harden, Chris Paul i Clint Capela, Houstonu se daří. Bilanci na 17 výher a žádnou porážku si v tomto složení vylepšili Rockets proti obhájcům titulu a také dosud nejlepšímu týmu soutěže Golden State. Warriors tak po 14 zápasech přišli o vítěznou sérii na hřištích soupeřů. Paul se o to postaral 33 body, 11 doskoky, sedmi asistencemi, Harden ve druhém utkání po zranění přidal 22 bodů a osm asistencí.

V dalších sobotních zápasech NBA si Minnesota bez Jimmyho Butlera poradila s druhým týmem tabulky Východní konference Torontem 115:109. Timberwolves v duelu smazali jedenáctibodovou ztrátu. Hlavní zásluhu na tom měl Andrew Wiggins s 29 body a Karl-Anthony Towns s 22 body, 10 doskoky, který všechny své body přidal ale až ve druhé půli. Raptors nebylo nic platných 40 bodů Kylea Lowryho.