Satoranský se po tvrdém pádu cítí dobře a podstupuje testy

"Cítím se dobře. Mohlo to dopadnout mnohem hůř. Naštěstí jsem dopadl nejdříve na rameno. Nebylo to přímo na hlavu, což mě zachránilo," popsal Satoranský zámořským novinářům situaci ze závěru zápasu s Chicagem, kdy se po úniku podél koncové čáry snažil o smeč, ale Portis ho při snaze o blok tvrdě fauloval. Český rozehrávač ztratil rovnováhu a nebezpečně spadl na zem.

"Byl to nešťastný faul. Podle mě se nesnažil hrát míč. Z toho, co jsem viděl a co vím o NBA, tak nejdete na blok tímto způsobem. Vzal nejdříve ruku, pak míč a já přepadl na záda. Nemyslím si, že by mě chtěl takto faulovat, ale ukázal, že je mu to jedno," prohlásil Satoranský. "Když prohráváte o deset bodů dvě minuty do konce, tak tam občas bývá frustrace a tohle podle mě byl ten případ," dodal.

Satoranský po zákroku zůstal otřesený ležet na zemi, kde ho chvíli lékař prohlížel. Pak ale po svých odešel do šatny, kde mu doktor zašil tržnou ránu nad pravým obočím. "Chtěl jsem hned vstát, ale Otto Porter mě nenechal. Trochu se mi pak točila hlava. Umím si představit lepší konec takového zápasu," řekl Satoranský, který v duelu nastřílel 25 bodů a vytvořil tak nový český rekord v NBA.

"Já snad nikdy nedal 25 bodů, ani v Barceloně. Bylo to i o tom, že Tim (Frazier) byl kvůli zranění mimo hru, takže jsem hrál hodně minut. V jednu chvíli jsem si řekl o střídání, ale trenér řekl ne, zůstáváš," popisoval. "Táhl jsem to utkání a je skvělý pocit, když můžete takhle pomoct týmu. Brad (Beal) se proti jejich obraně možná trápil se střelbou, ale tvořil naši hru a měl velkou zásluhu na tom, že jsem já měl volné střely. Kluci po mě chtěli, abych střílel a byl agresivní na koš. Měl jsem v tom utkání hodně sebevědomí," řekl.

Kvůli podezření na otřes mozku musí nyní Satoranský podstoupit vyšetření, která rozhodnou, zda bude moci ve středu hrát. "Dělají mi testy na otřes mozku. Podobné testy děláme před sezonou, takže teď výsledky porovnají. Jsou tam i testy rovnováhy, očí a podobně," dodal.

"Tomáš má za sebou první části protokolu o otřesu mozku. Cítí se lépe, tak uvidíme, jak to bude vypadat zítra. Doufám, že bude moci ve středu hrát," prohlásil trenér Scott Brooks, který měl na pondělním tréninku jen sedm hráčů. Vedle Satoranského chyběli i nemocný Markieff Morris, odpočívající Beal či Frazier, který byl na operaci se zlomeným nosem.

Mimo hru je stále i kapitán John Wall a Wizards tak mají zraněné všechny tři rozehrávače. Proto Brooks s vedením klubu zvažuje, že doplní tým o některého z volných hráčů. "Máme možnost doplnit hráče, takže stále hledáme," připustil kouč.

Podle washingtonských médií jsou mezi kandidáty bývalý nejužitečnější hráč NBA Derrick Rose, někdejší hráč Wizards Ramon Session, Donald Sloan, který s týmem v létě trénoval, a nově je hlavním favoritem Ty Lawson, který momentálně hraje v Číně za Šan-tung. Předtím strávil v NBA osm sezon s průměrem 12,7 bodu a šest asistencí na utkání.