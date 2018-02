Basketbalistky USK na úvod čtvrtfinále Evropské ligy vysoko prohrály

Basketbalistkám ZVVZ USK Praha nevyšel vstup do čtvrtfinále Evropské ligy a první duel v sérii hrané na dvě vítězství prohrály na hřišti Jekatěrinburgu 70:97. Aby mohly dál snít o čtvrtém postupu do Final Four v řadě, musejí ruského giganta porazit 7. března doma a vynutit si rozhodující třetí zápas.