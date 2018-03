Lakers vyhráli po deseti letech v Miami a myslí na play off

Obraně Heat žádný jiný tým tolik bodů v sezoně nedal. Nejvíc se činil Isaiah Thomas, který si z pozice náhradníka vylepšil sezonní maximum na 29 bodů. Přestože Lakers ve Východní konferenci zaostávají za play off o šest výher, Thomas spatřuje v týmu postupový potenciál a šanci na ukončení čtyři roky trvajícího čekání na účast ve vyřazovacích bojích.

"Tenhle tým chce vyhrávat a talent na to má. A tak musíme myslet na další krok, a tím je postup do play off," řekl Thomas, autor šesti tříbodových košů, který do týmu přišel v únoru z Clevelandu.

Také v domácím týmu byl nejlepším střelcem muž z lavičky, Dwyane Wade dal 25 bodů. Jeho spoluhráč Bam Adebayo dokonce jako náhradník dosáhl na double double za 15 bodů a 10 doskoků.

Philadelphii se podařilo ukončit sérii 11 porážek ve vzájemných zápasech s Clevelandem a doma Sixers porazili tým kolem LeBrona Jamese 108:97. Další Jamesův excelentní výkon s 30 body, devíti doskoky a osmi asistencemi tentokrát nestačil. V týmu soupeře všichni členové základní pětky skórovali dvojciferně. J.J. Reddicks byl s 22 body nejlepším střelcem, Joel Embiid přidal k 17 bodům 14 doskoků a Robert Covington měl bilanci 10+10.

Portland poprvé v sezoně vyhrál pět zápasů za sebou. Damian Lillard byl s 35 body strůjcem vítězství 108:99 nad rivalem ze Západní konference Minnesotou a Trail Blazers nyní na čtvrtém místě tabulky zaostávají za Timberwolves už jen o dvě výhry.