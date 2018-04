Hvězda mohla vydělat skoro miliardu a půl. Smlouvu odmítla a teď pyká kvůli marihuaně

Pro Noela znamená distanc konec sezóny. Dallasu zbývalo po vynesení trestu do konce základní části právě pět utkání, do play off se nedostane. Postih za užívání marihuany završil jeho nejhorší sezónu v kariéře. Třiadvacetiletý pivot loni odmítl podepsal s Dallasem čtyřletou smlouvu na 70 miliónů dolarů (více než miliardu a 400 miliónů korun) a v létě bude volným hráčem.

O deset let starší Sefolosha nenastoupil v NBA od začátku roku kvůli zranění kolena, které si vyžádalo operaci. Trest mu začne běžet ve chvíli, kdy bude schopen do ligy znovu naskočit. Švýcarský basketbalista má s Utahem smlouvu i na příští ročník.