První české vítězství v Ostravě zařídily Sluková s Hermannovou. Kolocová s Kvapilovou na úvod prohrály

Až třetí ženský volejbalový pár Markéta Nauschová Sluková a Barbora Hermannová přinesl ostravským fanouškům radost v podobě vítězství. Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou ani Martina Bonnerová s Šárkou Nakládalovou, které hrají na divokou kartu, vstup do čtyřhvězdičkového turnaje Světové série Ostrava Beach Open nezvládly a čekají je opravy.

Jako první vstoupily do ostravského písku v Dolní oblasti Vítkovice nasazené turnajové jedenáctky Kolocová s Kvapilovou. Proti Polkám Kolosinské a Kociolkové ale neuhrály ani set. „Nic nekončí, musíme zabojovat. Pořád je šance hrát třeba až do neděle. Musíme se z toho vyspat a zahrát lépe. Může to být jenom lepší," řekla Kristýna Hoidarová Kolocová, která bude v pátek společně s parťačkou Kvapilovou bojovat proti Lotyškám Kravčenokové a Graudinaové.

Stejný úkol, vyhrát druhé utkání a postoupit dále mají také halové mistryně republiky z Brna Bonnerová s Nakládalovou, které prohrály v prvním utkání ostravského turnaje se světovými jedničkami Němkami Laboureurovou a Sudeovou 0:2. „Čekaly jsme, že ukážeme trošku více," řekla Nakládalová.

Češky ve druhém setu vedly nad favoritkami 13:10, náskok ale neudržely. „Měly jsme hrát odvážněji. Proti takovým soupeřkám se nedá hrát bez rizika. Musíme zítra hrát lepší údery, jít do toho odvážněji," doplnila spoluhráčku Bonnerová. Český pár číslo tři se zítra utká s Američankami Walshovou Jenningsovou a Branaghovou.

Do čtvrtečních odpoledních bitev vítězů se v ženské kategorii dostaly po vítězství 2:0 nad polskou dvojicí Wachowiczová/Gruszczynská jenom Sluková s Hermannovou. Turnajové jedničky ale musely o dvousetové vítězství tvrdě bojovat. „Ve druhém setu se nám nedařilo do servisů tolik tlačit jako v tom prvním. V koncovce jim dvakrát vyšel servis a byl z toho stav 18:18, Musely jsme pak zase zapnout, zabrat a urvat si ty tři body," řekla Barbora Hermannová. O druhé vítězství ve skupině a přímý postup do sobotního osmifinále od 17 hodin proti Holanďankám Stubbeové a Van Ierselové.

Odpoledne vstoupí do turnaje tři české mužské dvojice.