Snad nám pomůže, že se ochladí, řekla po porážce s Polkami Hoidarová Kolocová

Vstup do ostravského turnaje v plážovém volejbale české dvojici Kristýna Hoidarová Kolocová a Michala Kvapilová nevyšel. Po porážce s polskou dvojicí Kolosinská a Kociolková budou dnes hrát o udržení v turnaji. „Nic nekončí, musíme zabojovat. Pořád je šance hrát až do neděle. Musíme se z toho vyspat a zahrát lépe. Může to být už jenom lepší,“ řekla Kristýna Hoidarová Kolocová.