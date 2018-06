Jedničkou draftu NBA je Ayton, Dončiče má Dallas

Dončič se stal nejvýše draftovaným Evropanem od roku 2011, kdy si Utah rovněž jako trojku vybral Turka Enese Kantera. Výše byl evropský basketbalista jen třikrát. V roce 2006 se jedničkou stal Ital Andrea Bargnani. V roce 2003 byl jako druhý vybrán Srb Darko Miličič, jenž se v NBA nikdy výrazněji neprosadil, a dvojkou byl i v roce 1988 Nizozemec Rik Smits.

Atlanta za Dončiče získala od Dallasu pátou volbu v podobě Trae Younga, který v NCAA vládl střelcům i nahrávačům, a také budoucí volbu v prvním kole. Dallas tak "ukradl" slovinského rozehrávače i Memphisu, který na čtvrtém místě zvolil Jarena Jacksona Jr.

Dončič patří mezi největší evropské talenty v historii. V 19 letech už má na kontě všechny největší úspěchy, na jaké mohl dosáhnout. S Realem Madrid získal španělský i euroligový titul a byl zvolen nejužitečnějším hráčem Evropské ligy i Final Four. Se Slovinskem je mistrem Evropy.

V Dallasu se může učit od nejlepšího Evropana v historii NBA Němce Dirka Nowitzkého, který je šestým nejlepším střelcem soutěže. "S Dallasem jsem se hodně bavil už před draftem. Opravdu mě hodně, hodně chtěli. Už jsme si vytvořili velmi dobrý vztah," uvedl Dončič, potěšený výsledkem draftu.

Už pošesté za posledních sedm let se stalo, že jedničkou nebyl Američan. A podruhé v historii po Mychalu Thompsonovi, otci současné hvězdy Golden State Klaye Thompsona, je jí hráč z Baham. Devatenáctiletý Ayton patřil od začátku k hlavním favoritům draftu, neboť Phoenix potřebuje posílit pod košem. A 216 centimetrů vysoký rodák z Nassau má předpoklady zařadit se mezi nejlepší pivoty v NBA. Bývá přirovnáván k legendě Hakeemu Olajuwonovi. Ve své první sezoně za Arizonu sbíral v průměru 20 bodů a 11,6 doskoku na utkání.

Washington, za který hraje český basketbalista Tomáš Satoranský, volil jako patnáctý v pořadí a vybral si teprve osmnáctiletého Troye Browna Jr., který hraje na pozici tři. Ve druhém kole pak Wizards zvolili ukrajinského rozehrávače Issufa Sanona z Olimpije Lublaň. Jeho otec je z Burkiny Faso.

Z Evropy byli draftování také Němci Moritz Wagner a Isaac Bonga, Džanan Musa z Bosny a Hercegoviny, Francouz Élie Okobo, Ukrajinec Svjatoslav Mychailjuk, Litevec Arnoldas Kulboka a šanci dostal i Řek Kostas Adetokunbo, mladší bratr Janise Adetokunba, který v uplynulé sezoně patřil v dresu Milwaukee k největším hvězdám soutěže. Philadelphia ho vybrala jako posledního a vyměnila do Dallasu.

Zejména draftování Musy do Brooklynu by mohlo pomoci i české reprezentaci. Národní tým Bosny a Hercegoviny by tak mohl přijít o jednu ze svých největších hvězd, když v další fázi kvalifikace mistrovství světa by měl být největším konkurentem Čechů v boji o šampionát.