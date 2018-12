Teď přijde řežba! Mohli by bojovat s býky, říká o dalším sokovi kouč Čechů

Když dostane finský kouč českého týmu Petri Kettunen dotaz na Lotyše, jen se pousměje. „Nevím, co s nimi na fyzických trénincích dělají. Mohli by jako toreadoři bojovat s býky," charakterizuje tým, který i do Prahy doprovodila početná skupina fanoušků.

Lotyši do světového šampionátu vstoupili v sobotu proti Švýcarsku a měli nakročeno k senzaci, po první třetině vedli 3:2. „Ale v půlce zápasu fyzicky odpadli,“ vypozoroval útočník Tom Ondrušek. Švýcaři pěti góly v řadě skóre otočili.

Lotyši stabilně patří mezi šestku nejlepších týmů světa, před dvěma lety v Rize světový šampionát pořádali. „Ale teď mají novou generaci mladších hráčů. Mají kvalitní první lajnu, na ni je třeba si dát pozor. A nikam se nehonit, být trpělivý na balonku,“ ordinuje týmu Kettunen.

Hráči musejí být připraveni na fyzickou hru a dohrávání soubojů. „Většinu kluků mají kolem 190 centimetrů, musíme být pořád s balonkem v pohybu, jinak si nás v rozích chytnou a bude řežba. Máme v týmu hráče, co mají tvrdou hru rádi, ale když budeme v pohybu, pro Lotyše bude náročné ta jejich těla rozhýbat,“ tuší forvard Patrik Dóža, jenž na poslední souboj s Lotyši nemá dobré vzpomínky, neboť si při něm poranil kotník.

Zažili i trápení

„Mně osobně fyzická hra nevadí, ale nemůžete spoléhat na silovou hru proti takovému soupeři,“ připomíná kapitán Matěj Jendrišák. „Už jsem proti nim hrál spoustu zápasů, trápili jsme se s Lotyši v juniorech a v roce 2012 nás porážka s nimi de facto stála postup do semifinále,“ vybavil si Jendrišák nejhorší šampionát v české historii.

Češi se budou chtít vyvarovat chyb, které předvedli v úvodním duelu s Německem, ostatně nervozita už by neměla hrát takovou roli. „Když Lotyšům umožníme se dostat do zápasu lehkým gólem, můžou být nepříjemní. Ale když budeme držet otěže zápasu, jsme schopni je porazit,“ je přesvědčen Jendrišák.

Ve hře bude přímý postup do čtvrtfinále, do něhož projdou první dva týmy z elitních skupin A a B.