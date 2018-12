Trumf florbalistů pro bitvy o medaile? Hořící střelec!

„Je pravda, že se ta hláška docela chytla, slýchám ji často,“ přitakává Delong. V sobotu odehrál svůj první zápas na světovém šampionátu, v půlce turnaje je nejoslavovanějším hráčem týmu. Jeho bilance? Hattrick Německu, jeden gól Lotyšsku, další hattrick Švýcarsku.

„Přitom před tím prvním zápasem jsem byl nervózní. Ovace byly ohromné, nevěděl jsem, jestli se smát, nebo radovat. Najednou jsem hrotil rozcvičku a dost se zpotil,“ vybavuje si.

Přes tenis a fotbal

K florbalu ho přivedla náhoda. S rodiči šel do tenisového klubu, jenže do šestičlenné skupiny přišel jako sedmý. Na fotbale zase neměli mladší kategorii, tak hrál s kluky o pět let staršími. Až se dostal k florbalu v Horní Suché a časem přes Havířov zamířil do Vítkovic.

V Ostravě mu klub sehnal byt, kde bydlí s parťákem z reprezentace Josefem Rýparem, chodí fandit Baníku i hokejovým Vítkovicím a studuje stavební inženýrství. „V květnu mě čekají bakalářské zkoušky, po šampionátu začne zápočtový týden. Snažil jsem se něco dělat i tady, ale v té florbalové euforii je těžké se soustředit na školu,“ přiznává.

Matematiku má v krvi

Kombinace školy a florbalu mu přitom nikdy nedělala potíže. „Když jsem přijel z mistrovství světa juniorů ve Švédsku v pět ráno, od sedmi jsem maturoval z matiky. Ale ta mě baví, mám ji v krvi, asi po tátovi,“ přemítá.

Ostatně otec je jeho nejvěrnějším florbalovým fanouškem. „Taťka je fanatik. V úterý přijel na zápas z Ostravy na otočku. Na víkend by měli dorazit i babička, dědeček, přítelkyně… Trochu Hujerovi,“ usmívá se dvaadvacetiletý forvard.

Možná Delonga uvidí i překonat některý z rekordů. Zatím má na kontě sedm gólů a deset bodů, českými maximy na MS jsou deset gólů a šestnáct bodů. „To ani nevím. Radši bych pokořil týmový rekord než ty individuální,“ hlásí. To by znamenalo zisk zlata, stříbrní už Češi byli před čtrnácti lety… „Jo, zlato by bylo hezké,“ zasní se s úsměvem.