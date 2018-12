Zklamaný český kapitán: Nedonutili jsme Finy makat

Co proti předzápasovým plánům nefungovalo?

Říkali jsme si, že cesta povede přes ubránění jejich nejsilnější první lajny a přes druhou a třetí se pokusit dávat góly. Bohužel to tak nebylo. Největší problém byl v zakončení, tlaku do brány. Drželi nás na mantinelech, vždycky to byl boj. Je těžké se dostat do klidného zakončení. Finské góly nebyly moc soubojové, měli čas na střelu a pěkně se trefovali.

Platí, že cesta k výhře nad Finy vede jen přes proměňování všech šancí? Dnes vás 47 minut drželi na nule…

To je pravda. Prvních deset minut jsme hráli na balonku velice dobře, možná nejlíp za dobu, co jsme proti nim hráli. Bohužel jsme nevydrželi po prvním obdrženém gólu.

Po vašem snížení na 1:3 jste ožili, ještě jste se mohli vrátit do hry.

Já tomu věřil až do konce, do šestého sedmého gólu. Snížení na 1:3 nám dodalo energii, diváci povzbuzovali. Chyby, které jsme vyrobili před čtvrtým a pátým gólem, ale nemůžeme dělat.

Takže vedle zklamání z výsledku cítíte i zklamání z předvedeného výkonu?

Asi jo. Mohli jsme předvést lepší výkon. To, co jsme si říkali před zápasem i v průběhu, jsme nedokázali předvést.

Finové mají vysoký věkový průměr, vaše výhoda mohla být v lepší fyzické kondici. Ale nezdálo se, že by se soupeř musel nějak vyšťavit…

Souhlasím, proti nám vypadali hodně v klidu. Nedostali jsme je pod tlak, který by je donutil makat natolik, aby se ještě víc unavili.

Před brankovištěm jste schytal spoustu ran, jste před utkáním o bronz hodně dobitý?

Teď po zápase to nijak necítím, budu v pohodě.