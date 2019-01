Vítkovické florbalistky prohrály ve finále Poháru mistrů s IKSU

Florbalisté Mladé Boleslavi podlehli v utkání o třetí místo švýcarskému Könizu 2:9 a skončili poslední. Pěti body za tři branky a dvě asistence zazářil útočník Jan Zaugg, hattrick vstřelil také Julian Alder.

Ostravanky se dostaly do finále díky čtvrtečnímu vítězství nad finským Sb-Pro Nurmijärvi 5:4 v prodloužení a s loňskými vítězkami držely dlouho krok. Favorit ale už v sedmé minutě vedl 2:0. Nejdříve po přihrávce Veery Kauppiové otevřelo skóre její dvojče Oona Kauppiová a za 43 sekund zvýšila Sofia Joelssonová.

V polovině úvodní části odpověděla Šárka Bolová. V druhém dějství po trefách Amandy Delgadové Johanssonové a Joelssonové dokázaly vrátit Vítkovice na kontakt Veronika Enenkelová a Eliška Planková.

"Odehráli jsme důstojné finále. Víme, kdo proti nám stál a že nás čeká strašně těžký zápas, ale šli jsme do toho s cílem uhrát co nejlepší výsledek a předvést maximum toho, co umíme. A myslím, že to přesně na hřišti bylo. Holky se rvaly, co mohly, dlouho držely hratelný stav," řekl trenér Vítkovic Tomáš Martiník webu Českého florbalu.

Mezi 37. a 40. minutou ale dvěma trefami definitivně zlomila odpor českých mistryň Veera Kauppiová. V závěrečném dějství ještě zvýraznily rozdíl Emelie Wibronová a Veera Kauppiová, která ve vlastním oslabení dovršila hattrick.

"Hrou proti nejlepšímu týmu na světě dostaly holky takovou zpětnou vazbu, že vidí, jak to jde. Je to pro ně motivací si jednou v takovém týmu zahrát nebo s takovým týmem hrát vyrovnaně. Na hru IKSU se nezaujatému divákovi kouká dobře. Cílem každého je se takové hře přiblížit," dodal Martiník.

Švédský zástupce ovládl Pohár mistrů už pojedenácté za sebou a pojednadvacáté z 26 ročníků. Vítkovice v říjnu 2014 při jediné předešlé české účasti ve finále podlehly Djurgaardenu.

Mladá Boleslav po čtvrteční semifinálové porážce s favorizovanou švédskou Storvretou 5:10 nestačila ani na Köniz, kterému chybí na turnaji útočník Patrik Dóža. Ofenzivní lídr Könizu turnaj vynechal z osobních důvodů.

Švýcarský celek, který v souboji o finále podlehl finskému SC Classic 1:7, po 41 vteřinách duelu o bronz vedl díky Alderovi. V sedmé minutě sice vyrovnal Milan Tomašík, ale Köniz po dvou Zauggových gólech a brance Oliviera Hirschiho získal již v první třetině náskok 4:1.

"Köniz na nás v první třetině nastoupil. Bylo vidět, že měli lepší pohyb, lepší aktivitu a byli hodně silní na balonu. Bylo to samozřejmě dané tím, že jsme zápas vůbec nezachytili. Náš přístup, nasazení, bojovnost a ochota chtít dělat rozdílové věci nebyly," řekl trenér Mladé Boleslavi Jan Pazdera.

Ve 23. minutě ještě zkorigoval stav Tomáš Chroust, ale náskok Könizu navýšili ve dvou přesilových hrách Jonne Junkkarinen s Fabianem Michelem a 42 sekund před druhou pauzou upravil Alder už na 7:2.

I v závěrečné části pykala Mladá Boleslav za faul. V 53. minutě v přesilovce dovršil hattrick Alder a dvě a půl minuty před koncem se to povedlo při power play Mladé Boleslavi do prázdné branky i Zauggovi.

"Po tomto výprasku, který jsme dostali, budeme muset začít s velkou pokorou. Zároveň je to samozřejmě velká zpětná vazba našich defenzivních dovedností, protože jsme ve dvou zápasech dostali devatenáct gólů a to je hodně. Samozřejmě jsme hráli se Storvretou, ale dostat devět gólů od Könizu je problém," dodal kouč lídra české superligy.