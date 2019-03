Vítkovice porazily Jižní Město a jsou výhru od superfinále

Florbalistky mistrovských Vítkovic zvítězily ve třetím semifinále extraligy v Praze nad Jižním Městem 6:4, vedou v sérii 3:0 na zápasy a jediná výhra je dělí postupu do superfinále. Třetí souboj mezi FBC Ostrava a Chodovem, v kterém vedou Pražanky 2:0 na utkání, začne v 17:00.

Šampionky mohou postup do superfinále, které se bude hrát v neděli 14. dubna v Ostravě, dovršit už v neděli v Praze. Dnešní duel rozhodly mezi 31. a 40. minutou, kdy otočily stav z 2:3 na 6:3. Gólem a dvěma asistencemi se na výhře Vítkovic podílela polská útočnice Justyna Krzywaková, která si celkem v sérii připsala 11 bodů (7+4).

"Je to velmi cenné vítězství v ohromně těžkém zápase. Soupeř od začátku jasně naznačil, že nedá nic zadarmo a důrazně přitlačil. Nám trvalo třetinu se tomu přizpůsobit, ale zvládli jsme to a zápas otočili. Zítra očekáváme podobný zápas a náš cíl do něj je jasný," řekl trenér Vítkovice Tomáš Martiník webu Českého florbalu.