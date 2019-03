Florbalisté Mladé Boleslavi a Vítkovic se znovu utkají o titul

Mladá Boleslav, která loni slavila titul poprvé, se ve finále představí potřetí za sebou a celkově počtvrté. Dnes sice prohrávala 0:1 a 2:3, ale po druhém obratu v utkání už postup nepustila. Rozhodla Curneyho trefa z 52. minuty a nejlepší střelec v historii nejvyšší soutěže pak pojistil výsledek i do prázdné branky.

Curney bude moci v superfinále útočit i na historický rekord v play off v produktivitě. Z 86 utkání má 153 bodů za 89 gólů a 64 asistencí. Rekordmanem je Milan Fridrich se 156 body (95+61) ze 114 zápasů. V minulém utkání devětadvacetiletý kanonýr překonal na druhém místě Michala Jedličku, jenž v 76 duelech zaznamenal 146 bodů (80+66).

"Dnes to bylo hodně těžké. Zvládli jsme udržet koncentraci na naši hru téměř po celý zápas. Nezlomila nás ani rychlá otočka Chodova ve třetí třetině a obětavou hrou v oslabení jsme ubránili vítězství," řekl trenér Mladé Boleslavi Jan Pazdera webu Českého florbalu. "To, že tak silný tým jako Chodov porazíme 4:0, jsem před sérií opravdu nečekal. Máme 14 dní na přípravu na superfinále, v kterém budeme chtít předvést nejlepší výkon sezony."

Vítkovice vedly v 33. minutě nad Spartou už 3:0 a bez problémů zápas dovedly k přesvědčivé výhře. Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí se na úspěchu podílel útočník Adam Delong.

"Dnes to byla jednoznačná záležitost a zaslouženě jsme postoupili. Těšíme se na superfinále," řekl trenér Vítkovic Pavel Brus webu Českého florbalu. "Celou sérii rozhodly zkušenosti a proměňování šancí. Vítkovice zaslouženě postupují do superfinále. Pro nás to byly letos další cenné zkušenosti," uvedl kouč Sparty Ondřej Kašpárek.

Vítkovice v 26. sezoně nejvyšší soutěže budou bojovat o sedmý triumf. V superfinále na jeden zápas se jeho v osmém ročníku představí už pošesté. Uspěly v letech 2013 a 2014. Loni v Ostravě, kde se hrálo poprvé po předchozích šesti ročnících konaných v pražské O2 areně, podlehly Mladé Boleslavi 5:6 v prodloužení.

Letos se koná superfinále opět v Ostravar Aréně v neděli 14. dubna od 16:30.