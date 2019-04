Loni jsme brečeli, teď budeme hodně slavit, radoval se kapitán florbalistů Vítkovic Sladký

Moc toužil tentokrát uspět. Po loňské porážce v Superfinále s Mladou Boleslaví kapitán Vítkovic Tomáš Sladký brečel, slzy v očích měl i letos, kdy jeho tým obhájce trofeje porazil 4:3. Znamenaly ale štěstí a obrovskou úlevu. „Tušil jsem, že to zase bude drama. Věděl jsem, že nás hala zase brutálním způsobem potlačí. A nebýt těch neskutečných fandů, tak by to bylo strašně těžké. Ostrava si tenhle titul zaslouží. Superfinále tady bylo dva roky, loni jsme brečeli, teď budeme hodně dlouho slavit,“ řekl těsně po výhře Sladký.

Závěr byl trochu divoký. Devatenáct vteřin před koncem jste zvýšili na rozdíl dvou branek, ale osm sekund před třetí sirénou jste nechali Martina Tokoše snížit. Čím to?

Měli jsme to zahrát trochu lépe na míčku, protože poslední minutu jsme oni i my byli úplně vyšťavení. Bohužel jsme z toho udělali ještě osmivteřinové drama, ale Součas (Lukáš Souček) si ten poslední zákrok vychutnal.

Vypadalo to, že jste se za stavu 3:1 stáhli, že jste mysleli už hlavně na obranu. Bylo to tak?

Nestáhli, ale zbavovali jsme se zbytečně míčku. Kdybychom hráli pořád stejně, tak věřím, že bychom rozhodli deset minut před koncem. Bohužel ta síla Boleslavi je velká. Pak už to bylo hodně na morál. Hrálo se úplně na krev.

Co vám po tom závěrečném hvizdu projelo hlavou?

Přiznám se, že vůbec nevím. Asi, že už je konec zápasu. Já jsme dneska vůbec neměl hrát a nakonec jsem v závěru hrál ve dvou lajnách. Byly to divoké kejkle. Ale vyhráli jsme, jsem neskutečně šťastný.

Co pro vás tohle vítězství znamená? U předávání poháru jste to hodně prožíval.

Každý hráč má nějaké sny, které se kariérou plní, a tady tohle bylo, ne můj poslední sen, ale nic většího na klubové úrovni nejde zažít. Navíc v nejlepší hale na florbal v republice. Slavit titul je něco neskutečného.

A máte i ženský titul, takže Vítkovice vládnou českému florbalu. Berete to tak?

Už jsme to měli docvaknout loni, loni jsme měli slavit čtyři trofeje (v minulé sezoně oba týmy Vítkovic vyhrály Český pohár - pozn. aut.) a my jsme to v tom prodloužení pokazili. Letos jsme byli opět dva ve finále a tentokrát jsme zvedli oba poháry nad hlavu. Je to dominance, která bude některým lidem hodně ležet v žaludku.

Příští rok budete hrát Pohár mistrů. A možná i díky vám v Ostravě? Jaké by to bylo?

Doufám, že to tak bude a že tady bude podobná atmosféra. Bude to pecka, moc se na to těším. Ostrava a tenhle tým si to za ty neskutečné dávky na tréninku zaslouží.

Do utkání jste ani neměl nastoupit. Co vás trápí?

Přetržený vaz pod patou. Do série bych s tím nešel, ale na ten jeden zápas jsme to nějak ošetřili. Ale teď potřebuji nejméně měsíc klidu.