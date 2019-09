Nejmladší kapitán v historii slavil výhru! Páska? Žádné haló, ale můžu si povídat s rozhodčími

Kapitánská páska je pro vás další výzvou v kariéře. Cítil jste se pod tlakem?

S kapitánskou páskou se toho až tolik nezměnilo. Samozřejmě na ramenou nosím maličko více zodpovědnosti, ale to mi spíše pomáhá. Vím, že já budu jeden z prvních, na kterého bude tým spoléhat, když půjde do tuhého. Jinak v chování nebo vystupování se žádné zásadní změny nekonaly. V našem týmu je super, že jsme všichni mladí a spousta hráčů mě doplňuje, nebo pomáhá usměrnit celý mančaft.

Vybrali vás spoluhráči, nebo rozhodl trenér?

Kapitánem jsem se stal díky volbě trenérů.

V čem byl zápas jiný, když jste byl kapitán?

S páskou mohu více popovídat s rozhodčími, což je občas docela užitečné, protože od nich dostanu vysvětlení, danou situaci mi popíší z jejich pohledu a já se pak můžu v klidu soustředit dále na hru.

V České Lípě to bylo možná větší drama než jste čekal. Prohrávali jste 0:2 a 1:3. Ulevilo se vám, že se vyhrálo?

Oddechl jsem si moc a myslím, že jsme si oddechli úplně všichni. Celý zápas jsem tomu věřil, ale bylo potřeba udělat nějakou změnu, protože očividně nám to první dvě třetiny příliš nefungovalo a bylo potřeba najít nějaký recept na pevnou obranu soupeře. Naštěstí jsme cestu našli v podobě stažení hry na dvě formace a i přes dramatickou koncovku jsme do sezony vkročili správnou nohou.

Už jste si při nepříznivém vývoji vzal v šatně jako kapitán slovo?

Myslím, že páska mi dodala u spoluhráčů nějaký respekt a když si vezmu slovo, tak naslouchají. Nicméně je potřeba zmínit, že v týmu se respektuje úplně každý. Kdykoliv si někdo vezme slovo, tak všichni poslouchají, protože vědí, že jim to může pomoct.

Dal jste gól, k tomu ta páska. Kolik dáte do kasy?

Naštěstí jsou k tomuhle pravidla naši kasy velice benevolentní a žádná pokuta za první start páskou tam není. První gól v superlize už jsem dal taky, takže i to mě mine.

Jaké plány máte s týmem pro tuhle sezonu, startuje s vaším kapitánstvím nová éra klubu?

Tahle otázka je velice těžká. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale po přípravě si troufám říct, že to s námi bude mít každý soupeř velice těžké. V sezoně nevypustíme žádný zápas a chtěli bychom se prezentovat týmovou hrou s hráčkou disciplínou. Toto jsou klíče k tomu, abychom došli v play off co nejdále.

Jste nejmladším kapitánem v historii české nejvyšší soutěže. Jaký ohlas to vzbudilo?

Přislo mi pár gratulací a lidi to zaznamenali, ale že by z toho bylo nějaké velké haló, to určitě ne.