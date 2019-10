Curney vystřílel florbalistům Boleslavi výhru nad Vítkovicemi

V 16. minutě se ujali vedení hosté díky Lukáši Hájkovi, ale ještě v úvodním dějství odpověděl Curney, který v 26. minutě sice neproměnil trestné střílení, avšak před polovinou utkání otočil stav Jakub Bína. Vítkovice vyrovnaly gólem Šimona Kuczery, ale na konci druhé třetiny znovu skóroval Curney.

Ostravané dokázali znovu zareagovat ve 43. minutě, kdy se trefil Šimon Hatala. Za 31 sekund ale vrátil Mladé Boleslavi náskok Curney, který svůj čtvrtý gól přidal 96 sekund před koncem v přesilové hře. Výsledek ještě za sedm vteřin při power play hostů dovršil Daniel Šebek.

"Ze zápasu mám zatím dva dojmy. První je, že jsme odehráli zápas ve vysokém tempu a z týmu bylo cítit, že chce vyhrát. Podali jsme výborný týmový výkon. Druhý je, že Vítkovice jsou na útočné polovině velice nebezpečné a na to se do příštích zápasů budeme muset lépe připravit," řekl trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný.

"Byl to od nás padesát minut dobrý zápas do obrany. Na to, kolik lidí nám ještě chybí a jaké góly jsme obdrželi, tak to bylo padesát na padesát. Mrzí mě přesilovky na konci, tam jsme měli zápas otočit. Poučíme se z toho," uvedl kouč Vítkovic Pavel Brus.

Tipsport superliga florbalistů - dohrávka 7. kola: Mladá Boleslav - 1. SC Vítkovice 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) Branky: 18., 38., 43. a 59. Curney, 29. J. Bína, 59. D. Šebek - 16. L. Hájek, 36. Kuczera, 43. Hatala.