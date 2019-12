Švédsko - Slovensko 23:1 Naprostá demolice. Slovenky, Polky i Němky schytaly na MS těžké debakly

Florbalistky Švédska rozdrtily při vstupu do mistrovství světa v Neuchatelu Slovensko s českým trenérem Michalem Jedličkou 23:1. Pěti brankami se na kanonádě vítězek šesti minulých světových šampionátů podílela Emelie Wibronová. Dalšími soupeřkami Švédek v základní skupině budou v pondělí od 19:30 Češky, které v neděli v 10:30 sehrají první duel proti Lotyšsku.

Jubileum oslavila Sofia Joelssonová, která nasbírala sedm bodů (4+3) a má na kontě z 38 zápasů ve švédské reprezentaci 101 bodů za 70 gólů a 31 asistencí. "Je velice příjemné si na začátek připsat nějaké body," řekla Joelssonová.

"Výsledek je strašidelný, ale taková je realita. Švédky byly ve všem lepší. My i kdybychom hráli v sedmi, tak bychom s nimi měli problémy. Tak jsme si to nepředstavovali," řekl Jedlička při premiérovém vystoupení Slovenska mezi elitní osmičkou v základní skupině. Na minulém šampionátu doma v Bratislavě v roce 2017 se Slovenky v play off posunuly na historicky nejlepší pátou pozici.

Domácí Švýcarky ve skupině A zvítězily nad Německem 12:1 a úřadující vicemistryně Finky vyhrály nad Polskem 14:3.

Mistrovství světa florbalistek v Neuchatelu (Švýcarsko): Skupina A: Finsko - Polsko 14:3 (5:2, 2:1, 7:0) Branky: 3., 18. a 21. V. Kauppiová, 10., 32. a 48. Karjalainenová, 8. a 42. O. Kauppiová, 15. Valleniusová, 42. Nieminenová, 44. Saarikoskiová, 46. Lampinenová, 59. Piispaová, 59. Hämäläinenová - 16. Buczeková, 17. J. Krzywaková, 35. Plechanová. Švýcarsko - Německo 12:1 (9:0, 2:1, 1:0) Branky: 3., 14. a 15. Rüttimannová, 6. a 8. Martiová, 13. Suterová, 13. Zwinggiová, 14. Spichigerová, 15. Ulberová, 25. Stellaová, 31. Wikiová, 51. Hintermannová - 24. Hönickeová.

1. Finsko 1 1 0 0 14:3 2 2. Švýcarsko 1 1 0 0 12:1 2 3. Polsko 1 0 0 1 3:14 0 4. Německo 1 0 0 1 1:12 0

Skupina B: Slovensko - Švédsko 1:23 (1:8, 0:5, 0:10) Branky: 10. M. Šponiarová - 18., 22., 44., 46. a 50. Wibronová, 4., 8., 20. a 25. Joelssonová, 10., 21. a 45. Tschöpová, 11. a 54. Bobergová, 28. a 60. Hultgrenová, 39. a 59. Fjellstedtová, 54. a 57. Granstedtová, 9. Steenová, 19. Delgadová Johanssonová, 55. Aggestalová.

Skupina C: Japonsko - Dánsko 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) Estonsko - Norsko 4:7 (0:1, 1:2, 3:4)