Patří k nejlepším na světě, přesto chodí do práce. Vyhovuje mi to, tvrdí česká hvězda

Kapitánka a nejlepší česká florbalistka posledních let Krupnová v Pixbu kroutí už pátou sezonu a k angažmá své parťačky výrazně přispěla. „Už jsem byla na cestě do jiného švédského týmu, tak jsem Elišce naznačila, že jestli mě chce Pixbo, mělo by začít jednat,“ vypráví Ratajová, která předtím působila ve Finsku.

„Vedení Denisu chtělo, jenže nějak prospalo správné období, tak jsem trochu lobbovala, aby se víc angažovalo,“ přiznává Krupnová. Akce skončila úspěchem a nelituje Pixbo, Ratajová ani kouč české reprezentace Sascha Rhyner, jenž vítá, že dvě jeho esa pilují souhru každý trénink.

„Už chápu Denisinu řeč těla. Vím, kam bude nahrávat, nebo jestli bude střílet,“ kvituje Krupnová. „Eliška vždycky čeká na vzdálenější tyčce a ví, že když budu střílet, může to tam dorazit,“ přitakává Ratajová.

Společně obývají třípatrový žlutý dům, kde bydlí celkem osmička hráček Pixba. „Občas se s Eliškou sejdeme a koukneme na nějaký zápas nebo ona uvaří nějakou super večeři,“ líčí Ratajová soužití v domě, odkud české hráčky vyrážejí na tréninky. Anebo do práce.

„Já pracuju na plný úvazek. Ráno vstanu, jdu na osm hodin do práce, rovnou na trénink a večer domů,“ popisuje svůj program Krupnová považovaná za jednu z nejlepších hráček světa, kterou zaměstnává farmaceutická společnost.

„Takhle mi to vyhovuje, i šéfová je velký fanoušek. Vždycky jsem věděla, že se florbalem živit nebudu, škola a práce pro mě byly důležité,“ vypráví. Ratajová zatím ve Švédsku pracuje v logistické firmě. „Ale chtěla bych něco blíž financím, které jsem vystudovala,“ přiznává.