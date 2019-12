Česká kanonýrka sklízí pochvaly i v bazénu

Když přijdou děti na ostravský bazén, občas na svou plaveckou instruktorku Michaelu Mlejnkovou vybafnou: „Já vás viděl v televizi, jak jste dala rozhodující gól!“ Po návratu ze světového šampionátu v Neuchatelu podobných ohlasů česká florbalistka zřejmě vyslechne ještě víc, vždyť se s pěti góly za zápas do slovenské sítě stala českou rekordmankou na MS.

Ještě během dvou volných dnů, které měl český tým ve Švýcarsku mezi skupinou a play off, jí na mobilu vyskakovaly gratulace. „Tolik zpráv jsem asi nikdy nedostala. Příjemný pocit,“ neskrývala radost česká kanonýrka.

Už v minulosti dokázala rozhodovat přípravné zápasy proti elitním týmům, na světových šampionátech ale střelecky tolik nezářila. Až teď proti Slovenkám nastřílela stejně gólů jako při předchozích dvou účastech na MS dohromady.

V reprezentaci září s třináctkou na dresu, ale jinak je jejím osudovým číslem 66, které si i nechala vytetovat na ruku. Začala s ním extraligovou kariéru v Liberci, nosí ho teď v Ostravě a na zádech ho měla i během svého švýcarského angažmá.

„Šla jsem tam hned po maturitě, na dva roky. Byla to velká zkušenost, naučila jsem se německy, druhý rok jsem bydlela sama, tak jsem se o sebe musela postarat. Dalo mi to hodně do života,“ cení si.

Do Liberce se vrátila kvůli škole, ale tamní Technickou univerzitu nedokončila. A tak přišel další florbalový přesun, tentokrát v rámci republiky. Jejím novým domovem je Ostrava a Nové Mexiko.

Michaela Mlejnková (vlevo, v souboji se Slovenkou Andreou Šidlovou) zvládla hattrick za necelých pět minut.

Český florbal/Martin Flousek

Tak se jmenuje komplex bazénu a restaurace, kde pracují i další české reprezentantky z ostravského FBC Nela Kapcová a Denisa Kotzurová. „Ale zavírat to tam nemuseli, když jsme všechny tady,“ usmívá se Mlejnková.

Během švýcarského angažmá pracovala jako au pair a ve fast foodu, v Ostravě využila plaveckého kurzu. „Začala jsem jako instruktorka, po chvilce jsem přidala i pozici manažera bazénu. Mám na starosti recepci, obsazování lidí… Přitom myslím, že nejsem moc typ, který by mohl lidi vést, tak se zase naučím něco nového,“ připouští.

A možná ji i výkony v Neuchatelu přiblíží k dalšímu angažmá v zahraničí. „Záleželo by na nabídce. Švýcarsko by bylo snazší, ale možná by mě lákalo něco nového, i když bych se musela učit jazyk,“ připouští myšlenky na působení ve Finsku či Švédsku.