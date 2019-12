Přání k narozeninám? Česká opora má jasno, chce psát historii

V sobotu oslaví 24. narozeniny a florbalistka Martina Řepková má naprosto jasno, jaký dárek by si přála. „Vyhrát semifinále,“ vystřelí. Tím by české hráčky upravili historii mladého sportu, dosud se jim to nikdy nepovedlo. Pokud zvládnou dnešní čtvrtfinále s Polkami, budou čelit ve švýcarském Neuchatelu domácím reprezentantkám.

Je to příjemná změna? V posledních letech jste Švýcarky potkávaly až v zápase o bronz.

Poslední šampionáty na nás vycházely Švédky a lidi předpokládali, že prohrajeme, i když podáme nadstandardní výkon. Teď to bude také těžké, Švýcarky hrají doma, ale možná ta atmosféra pro ně bude spíš svazující, navíc vědí, že poslední zápas s námi prohrály na nájezdy. Jsou důrazné, ale ne tak kombinační jako Švédky, to mi vyhovuje víc.

Ale šance dostat se do finále je největší za poslední roky.

Nad tím nepřemýšlím, jsem poučená o tom nemluvit nahlas. Jsme silné, máme výsledky. Už to není „mohly bychom“, ale „měly bychom“. Tohle nám hraje do karet, že v semifinále nebude favorit.

Zobrazit příspěvek na Instagramu CZECH TEAM 🇨🇿#wfcneuchatel Příspěvek sdílený Martina Řepková (@m_repkova),Pro 10, 2019 v 1:03 PST

Čekala jste, že si Švýcarky ve skupině poradí s „korunními princeznami“ světového florbalu z Finska?

Já to čekala. Finky mají pokles, skončilo jim jádro týmu. Mají výbornou jednu lajnu, zbytek je oproti ní podprůměr.

Vy jste s florbalem začala ve třinácti letech, ale rychle jste se dostala do reprezentačních výběrů, tady startujete už na svém třetím mistrovství světa.

Já dlouho dělala všechno možné. Hodně atletiku, volejbal… Byla jsem taková rozlítaná. Pak mi ve škole úplně náhodou řekli, jestli bych nechtěla vyzkoušet florbal. A ten mě chytil. Myslím, že kdybych začala dřív, byla by pro mě práce s holí o dost jednodušší. Dodnes nepatřím mezi technické hráčky a spíš využívá toho, že jsem rychlá.

Jak si rychlost udržujete?

Hodně trénuji rychlostní vytrvalost, obden. Nejsem typ, který by vydržel hodinu v kuse běhat. Ale když jdu, tak je to na krev. Jen dva, tři kilometry a do maximálky.

Martina Řepková v akci při zápase se Slovenskem.

Martin Flousek/Český florbal

Za kolik ty tři kilometry zvládnete?

Dostávám se ke dvanácti minutám. Běhám ale víceméně do kopce. Na ovále bych se dostala možná i lehce pod dvanáct.

S florbalem jste začala v Novém Strašecím, vnímáte, že k vám teď tamní malé florbalistky vzhlížejí?

Jsou to takové včelky a vidím na nich touhu dostat se z malého města někam výš. Občas se snažím tam zajít a něco jim ukázat. Jedna holčička za mnou přišla, abych se jí podepsala lihovkou na úplně nový batoh. Vysvětlovala jsem jí, že při praní by to mohlo udělat neplechu, ale ona že ne a že už ho nikdy prát nebude. Tohle potěší a věřím, že to u holek bude pokračovat a třeba v pubertě neskončí.

Studujete pedagogickou školu, bude z vás učitelka?

Zřejmě ano. Ještě uvidíme, na jakém stupni.

Studujete v Plzni, hrajete za pražský Chodov, doma jste v Rudě na Rakovnicku. Dost času asi trávíte na cestách.

Jsem ráda, že mí skvělí rodiče mi umožnili jezdit autem a nechci si stěžovat. Ale je pravda, že mnozí se často diví, jak něco takového mohu absolvovat. Říkám si, že sportovní kariéra nebude tak dlouhá a energii chci věnovat hlavně jí. Osobního volna mám málo, tak půlhodinu denně. Nelituji toho, protože po kariéře bude času víc.

Co angažmá v zahraničí?

Už to bylo na spadnutí, chtěla jsem přestoupit. jenže jsem se bála, že bych školu, která je opravdu náročná, nedokázala na dálku dokončit. A zahodit pět let se mi nechce. Na druhou stranu jsem už podle mě po lidské stránce ve fázi, že bych odejít mohla, o čemž jsem dříve přesvědčená nebyla, protože jsem člověk, který se změn trochu děsí.

Kam byste nejradši zamířila?

Dostala jsem krásné nabídky, ale říkám si, že když už, tak to nejlepší. Čili asi Švédsko, i když to bude zřejmě nejtěžší cesta.Třeba Malmö, kde působí spoluhráčka z reprezentace Tereza Urbánková. Žije tam s přítelem, s lecčím mi mohou pomoci, navíc se mi líbí město, mají dobrý tým…