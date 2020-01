Sen o finále se rozplynul. Švédky ukázaly že jsou nejlepší, smutní vítkovická Příleská

Snily o domácím triumfu ve Final four Poháru mistrů, které v sobotu a v neděli hostí porubský zimní stadion. Hned úvodní měření sil se švédskými mistryněmi z Täby ale vrátil vítkovické florbalistky do reality. Ostravanky v úvodní třetině semifinále vedly o dvě branky, Švédky ale do konce druhé třetiny srovnaly a poslední část hry gólově ovládly. Vítkovické Rytířky podlehly Täby FC 3:6 a v nedělním boji o třetí místo vyzvou finské SB-Pro, které podlehlo švýcarskému Klotenu 3:9. „Ve třetí třetině Švédky potvrdily, proč jsou nejlepší na světě,“ uvedla Nikola Příleská, brankářka Vítkovic.