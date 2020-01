Florbalistky Vítkovic skončily na Poháru mistrů v Ostravě třetí

Vítkovice se dostaly do vedení už po 87 vteřinách po průniku Polky Dominiky Buczekové. V sedmé minutě vyrovnala povedenou střelou Silja Eskelinenová, ale v polovině úvodního dějství vrátila Vítkovicím náskok další polská útočnice Zuzanna Krzywaková.

Po 93 sekundách druhé třetiny smazala ztrátu Heidi Lirkkiová. Ve 32. minutě upravila v oslabení Eliška Planková na 3:2, ale v další přesilovce odpověděla Lirkkiová.

Zleva Barbora Husková z Vítkovic se raduje z gólu a Jaana Lirkkiová z SB-Pro Nurmijärvi.

Jaroslav Ožana, ČTK

Na startu závěrečné části po 89 vteřinách se šťastně zapsala mezi střelkyně Jana Trošková, jejíž pokus si srazila do branky Juulianna Sotalaová. "Já jsem měla v hlavě jen to, že budu střílet na branku. Jsem ráda, že to takto dopadlo. Bylo to štěstí," řekla slovenská obránkyně Trošková.

Zleva Vlaďka Maděrová z Vítkovic a Meri-Helmi Höynäläová z SB-Pro Nurmijärvi.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ve 47. minutě pojistila vedení v přesilovce Barbora Husková. Za 54 vteřin se trefila i Sára Seevaldová a výsledek ještě dovršila Michaela Kubečková.

Vítkovice porazily SB-Pro stejně jako loni, kdy proti finským mistryním vyhrály v semifinále Poháru mistrů v Gävle 5:4 v prodloužení a nakonec skončily druhé.

🤩 Paráda! Ženy Florbal Vítkovice končí na domácím @floorballcc na třetím místě! V nedělním utkání svěřenkyně Tomáše Martiníka přehrály finské mistryně SB-Pro Nurmijärvi 7:3. #ostravacc #ceskyflorbal pic.twitter.com/ep4srmg6rF — Český florbal (@ceskyflorbal) January 12, 2020

"Chtěly jsme na turnaji uhrát minimálně třetí místo. Včera nám to bohužel nevyšlo. Jsem ráda, že jsme se už na druhém Poháru mistrů tak dobře umístily. Na klubové úrovni je to nejvíc. Fanoušci v Ostravě byli úžasní. Škoda, že to nemůžeme zažít takto i příště, ale o to víc jsme si to užily," uvedla Trošková.