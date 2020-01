Rytířky si proti Finkám spravily náladu. Končit turnaj vítězstvím je vždy lepší, cení si Planková

Zklamání ze semifinálového neúspěchu přebolelo. Vítkovické florbalistky zvládly boj o třetí místo v Poháru mistrů a porazily finské SB-Pro 7:3. „Po semifinále s Täby jsme byly hodně zklamané. Ale turnaj končíme vítězstvím, a to je vždy lepší,“ usmívala se jedna ze sedmi vítkovických střelkyň Eliška Planková.

Rodačka z Ostravy semifinále končila s pochroumanými žebry. Její nedělní start proto nebyl vůbec jistý. „Fyzioterapeutové a maséři mě dali dohromady. Vyspala jsem se a byla jsem v pořádku. Dnes jsem to už ani necítila. Soustředila jsem se na zápas, protože jsme ho chtěly zvládnout," popisovala 19letá florbalistka.

Vítkovice nad finským protivníkem vyhrály úvodní třetinu 2:1, druhou ale stejným rozdílem podlehly. Na rozdíl od semifinále ale opanovaly třetí část zápasu. „Bylo důležité, že jsme je nenechaly překlopit výsledek. V semifinále se nám to nepovedlo, dostaly jsme dva rychlé góly a nedokázaly jsme se vrátit do zápasu. Věděly jsme, že se to nesmí znovu stát," přiblížila Planková, autorka třetího vítkovického gólu.

O dvě branky Vítkovic se postaraly polské hráčky. „Buča neskutečná (Dominika Buczková), Zuzka (Krzywaková) taky dala gól. Pěkné, holky nám hodně pomáhají, máme v nich sílu, věříme jim," chválila Planková.

Chválil i trenér rytířek Tomáš Martiník. „Zklamání, že jsme se nedostali do finále, v nás samozřejmě pořád je. Na ten zápas s Täby jsme se hodně těšili, připravovali, protože tyto turnaje jako je Final Four prostě hrajete pro to, abyste byl ve finále," uvedl Martiník.

„O to více jsme chtěli vyhrát zápas o bronz. Ukázat domácímu publiku, že umíme hrát, a že ženský florbal může být krásný i koukatelný. Myslím, že holky si zaslouží respekt za to, jak uhrály třetí třetinu, bylo to znamenité," řekl vítkovický trenér.