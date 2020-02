Florbalisté FBC Ostrava nastříleli v superlize deset gólů

Florbalisté FBC Ostrava porazili v dohrávce 24. kola superligy doma šesté Otrokovice 10:4 a posunuli se z dvanáctého na jedenácté místo. Udrželi si tak naději na postup do play off, na osmé Královské Vinohrady ztrácejí dvě kola před koncem základní části tři body.

Po třech bodech za dvě branky a jednu asistenci si připsali v dresu vítězů Fin Panu Kotilainen a Polák Wojciech Malajka, dvakrát skóroval i Dominik Klimscha.

"Byl to skvělý výkon celého týmu. Do puntíku jsme plnili to, co jsme si řekli v přípravě a na tréninku. Trošku hluchá byla z naší strany druhá třetina, kdy soupeř musel hrát aktivněji a dostával nás pod tlak. Ve třetí třetině jsme měli hru pod kontrolou a zúročili to góly. Žijeme a jedeme dál," řekl trenér FBC Ostrava Tomáš Svačinka.