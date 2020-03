MS juniorek ve florbalu bude místo v květnu až v září

"Švédská florbalová federace, město Uppsala a IFU Arena jsou velmi hrdí na možnost pořádat světové šampionáty v roce 2020 a 2021. Kvůli komplikované situaci kolem koronaviru, ve které se právě nacházíme, požádala Švédská florbalová federace o posunutí mistrovství světa hráček do 19 let v roce 2020," řekl generální sekretář Švédské florbalové federace Göran Harnesk. Uppsala hostí od 4. do 12. prosince 2021 i MS žen.

Původně se měl turnaj devatenáctek hrát od 6. do 10. května, novým termínem je 2. až 6. září. Věková hranice pro reprezentantky zůstává stejná jako v původní pozvánce na květnový termín.