Česká jednička o konci v reprezentaci i Švédsku. Už si umím představit tu žít, říká

Když švédská liga předčasně skončila, zvažoval jste s partnerkou návrat do Česka?

Měli jsme jasno, že tu zůstaneme kvůli pracovním i sportovním povinnostem. Samozřejmě bychom se chtěli podívat za rodinami, ale měsíční volno si vzít nemůžeme, a když platí povinnost dvoutýdenní karantény, nedává smysl jet teď na kratší dobu. Další varianta je negativní test na covid-19, jenže ten se tu kvůli vycestování ze země získat nedá.

Pracujete jako účetní v klubu, takže jste do práce chodil, i když se florbal nehrál?

Ano, já i partnerka jsme do práce normálně chodili. Asi by se částečně dalo pracovat i z domova, ale měl jsem teď nejvíc povinností, jak se po konci sezony dělá účetní uzávěrka.

Matěj Jendřišák (uprostřed) a Tobias Heller ze Švýcarska během MS ve florbale

Vlastimil Vacek, Právo

Švédsko kvůli koronaviru nezavedlo žádná přísná opatření a také má jeden z nejvyšších počtů nakažených a úmrtí v Evropě. Jak jste vnímal tento přístup?

To je komplikovaná otázka. Samozřejmě každé úmrtí vnímám, na druhou stranu je třeba to vnímat v kontextu celé pandemie. A statistiky až s odstupem ukážou, jak v které zemi ovlivnila mortalitu. Těžko se mi to hodnotí, my brali pozitivně, že se tu život nezastavil.

Byla v běžném životě ve Švédsku vůbec pandemie znát?

To ano, reakce lidí byly podobné jako na celém světě, pár týdnů bylo míň lidí v centru, nechodili tolik do obchodů. Když je člověk spíš introvert, nebylo k zahození vidět prázdnější město. Ale nebyl problém si zajít na jídlo do restaurace nebo do kavárny, jen lidi byli ostražitější, když měli nějaké symptomy. My třeba měli skoro celou dobu tréninky, na které jsme chodili, tak pro nás bylo zajímavé sledovat opatření, která zaváděli třeba v Česku.

Když pracujete v účetnictví, jaké čekáte ekonomické dopady krize na váš klub?

Asi to bude podobné jako v Česku, nás tu zasáhly zrušené tradiční velké turnaje dětí v dubnu. Určitě to bude i pro Švédsko citelný zásah, přijde omezení sponzorských zdrojů. Na druhou stranu se tu vláda i sportovní organizace snaží podpořit kluby. My jsme bráni jako firma a těm, které potřebovaly pomoc, část výplat teď hradí stát. Kluby budou hospodařit s méně penězi, kdyby se odkládal start sezony nebo hrálo bez diváků, byl by to další velký problém, ale myslím, že by ten dopad nemusel být zase tak drtivý díky té státní podpoře.

Český útočník Matěj Jendrišák střílí gól na 4:3 během utkání se Švýcarskem v základní skupině MS.

Vlastimil Vacek, Právo

V Linköpingu jste prodloužil smlouvu o další dva roky, počítáte, že ve Švédsku dohrajete kariéru, nebo se ještě budete chtít vrátit?

Zrovna jsem se díval na týmovou fotku ze sezony 2014/2015 a už nás tu zůstalo jen pár… Já vždycky říkal, že se chci vrátit do Česka a ještě tam hrát, ale je pravda, že po událostech za poslední půlrok včetně dění kolem koronaviru už tak stoprocentně rozhodnutý nejsem.

S partnerkou si dokážete už více představit život ve Švédsku i po kariéře?

Už si to umím představit, je to jedna z cest. Samozřejmě nám rodina a kamarádi chybějí, teď si můžeme nedobrovolně natrénovat, jaké je být v kontaktu jen po Skypu… Ve Švédsku funguje spousta věcí jinak, něco líp, něco hůř, ale pořád to bereme tak, že se chceme vrátit.

Zmínil jste se o událostech posledního půlroku, kvůli nimž jste trochu změnil názor. Spadá do nich i dění ve florbalové reprezentaci, kdy jste jako její dlouholetý kapitán spolu s dalšími hráči odmítl nastupovat pod finským koučem Kettunenem?

Nebyl to hlavní důvod, ale jeden z mnoha.

Matěj Jendrišák blokuje finskou střelu při zápase o bronz na Světových hrách.

Martin Flousek, Český florbal

Kettunen zřejmě po mistrovství světa, které se má hrát letos v prosinci, skončí. Je reálné, že se pak do reprezentace vrátíte?

Nikdy jsem neřekl, že v nároďáku končím úplně, bude záležet na novém trenérovi, koho vybere, jestli budu mít výkonnost. Ale letošní rok s mistrovstvím světa součástí týmu nejsem.

Kettunenovi jste vytýkal zejména nedostatečnou komunikaci. Rozebíral jste své výhrady pak s někým z vedení Českého florbalu?

Já hlavně s lidmi z Českého florbalu komunikoval už předtím, než jsem konec ohlásil. Jako hráči i asistenti jsme své výhrady sdělili, potom už jsme v kontaktu nebyli.

Myslíte, že vám konec v reprezentaci uškodil i v anketě unie o nejlepšího českého florbalistu, kterou jste po osmi letech nevyhrál?

To se musíte zeptat hlasujících… (úsměv) Ale já jsem rád, že vyhrál Jirka Curney, který dlouhodobě ukazuje, že je v české lize bezkonkurenční jednička.