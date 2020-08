Florbalové Czech Open zná svého vítěze

Ostravanky mezi 12. a 18. minutou získaly vedení 4:0 díky brankám Zuzany Krzywakové, Häggové, Nikoly Liberdové a Sáry Seevaldové. Český výběr do 19 let snížil na konci první třetiny díky Vendule Maroszové, ale do poloviny utkání zvýšily Häggová a Barbora Husková už na 6:1.

Juniorky ještě v druhé části zkorigovaly stav díky Karolíně Stůjové a Alici Hejzlarové, která využila přesilovku. Vítkovice ale v závěrečném dějství navýšily rozdíl, trefily se ještě Eliška Planková, Lucie Cholinská a Jana Trošková.

Turnaj se vzhledem k pandemii koronaviru nakonec rozlosoval pro 97 celků, z nichž ještě tři nenastoupily a jejich výsledky byly kontumovány. V mužské elitě místo tradičních šestnácti celků startovaly čtyři a v ženské jich rovněž místo šestnácti bylo sedm. Mezinárodní zastoupení bylo jen v kategoriích Open mužů a žen.

Kapitánka Vítkovic Denisa Ferenčíková se s pohárem raduje z vítězství.

Michaela Řéhová, ČTK

Mimo české kluby se představily dva týmy z Rakouska, po jednom z Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska. Před šesti lety byly na turnaji celky z 21 zemí a v roce 2016 hrálo rekordních 272 týmů.

Zleva Eliška Plánková a Lucie Cholinská z Vítkovic se radují z vítězství.

Letošní ročník doprovázela hygienická opatření, na finálový den byla v UNYP Aréně na Podvinném mlýně povolena maximální kapacita 500 diváků, přičemž všichni museli mít nasazenou roušku.