Česko - Slovensko 10:3 Florbalistky zdolaly Slovensko, Koníčková vyrovnala rekord

"Mám ohromnou radost. Myslím si, že za tím číslem stojí kus práce. A nějaká cesta, která nebyla jednoduchá. Když se nad tím zamyslím, tak mi florbal nikdy v mém životě nepřekážel, takže to možná tohle dělá to vysoké číslo. Vystudovala jsem, pracuji, moc mě ta práce baví, nikdy jsem se nechtěla stát profesionálním hráčem, ale to neznamená, že k florbalu nepřistupuji profesionálně," řekla v rozhovoru pro ČTK Koníčková.

Útočnice Denisa Ratajová díky gólu a dvěma přihrávkám jako třetí hráčka v dějinách české reprezentace dosáhla na hranici 100 bodů. Na kontě má z 67 utkání 56 branek a 44 asistencí. Lépe jsou na tom jen kapitánka Eliška Krupnová (123 bodů ze 106 utkání) a Tereza Urbánková (120 bodů ze 116 duelů), která se rozhodla po prosincovém MS v Neuchatelu ukončit reprezentační kariéru.

"Určitě si toho vážím a doufám, že se to na těch sto bodech nezastaví a budeme pokračovat v dobré práci našeho týmu. Třeba pak něco ještě přibude," uvedla Ratajová.

Právě Koníčková v čase 12:09 otevřela skóre, když překonala Paulínu Farulovou po přihrávce Terezy Hanzlíkové pohotovou střelou. Hned za 17 sekund se Češky radovaly znovu a akci Venduly Beránkové zakončila Kubečková, která se trefila v sedmém utkání v národním týmu poprvé.

Po 104 vteřinách druhé třetiny se ve druhém reprezentačním startu radovala z premiérové branky obránkyně Kristýna Lechnerová. Za dalších 68 sekund se trefila Kamila Paloncyová. Vzápětí sice Natálie Martináková neproměnila trestné střílení, ale v 27. minutě skórovala Karolína Suchá. Vylepšila si bilanci ve druhém reprezentačním duelu na tři góly.

Ve 32. minutě sebrala Janě Christianové čisté konto Katarína Klapitová, za 17 sekund ale vrátila týmu švýcarského trenéra Saschy Rhynera pětibrankový náskok Denisa Ratajová a za půl minuty se zapsala mezi střelkyně i Martináková.

Za 58 sekund se trefila také Krupnová a poté, co neproměnila trestné střílení Kristína Hudáková, upravila před druhou pauzou na 9:1 opět Kubečková. Ve 44. minutě zkorigovala stav Kristína Hudáková, desátý gól českého týmu na druhé straně vstřelila opět Krupnová a Christianovou překonala ještě Michaela Šponiarová.

V pátek Češky vyhrály nad Slovenskem 13:1. S týmem vedeným českým trenérem Michalem Jedličkou se utkaly místo duelů se Švýcarskem, které kvůli šíření nemoci covid-19 účast odřeklo.

"Byly to zápasy po hrozně dlouhé době, po devíti měsících. I na klubové úrovni jsme začaly hrát po dlouhé době. Bylo pro nás důležité se konečně potkat a zahrát si konečně zápas. Myslím, že Slovensko na to bylo ideálním soupeřem a nebyl to vůbec jednoduchý zápas," připojila Ratajová.

"Jsem ráda, že jsme to zvládly. I když nám to na jejich první lajnu až tolik nešlo, tak jsem ráda, že ty další dvě lajny se prosadily," prohlásila Ratajová. Přeje si, aby situace kolem koronaviru nepoznamenala i turnaj Euro Floorball Tour v polovině listopadu ve švédské Uppsale.

"Doufám, že bude, protože EFT je po mistrovství nejlepší turnaj, který můžeme hrát. Určitě by bylo super zase změřit síly s Finskem, Švýcarskem a Švédskem," dodala Ratajová.