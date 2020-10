Mladá Boleslav rozdrtila v superlize florbalisty Ostravy

Dosud jediný duel sehrál nejlepší tým základní části nedohrané minulé sezony superligy kvůli pandemii koronaviru minulý týden v sobotu proti Vítkovicím a podlehl šampionovi z roku 2019 doma 5:8.

"Byl to pro nás určitě lehčí zápas než s Vítkovicemi. Já jsem od Ostravy čekal lepší hru do obrany. Celkem zadarmo jsme se tam dostávali. My nejsme ještě v optimální formě, potřebujeme hrát zápasy a bude se to zlepšovat," řekl Bína.

K vítězství Bohemians v Pardubicích přispěl čtyřmi body za tři góly a jednu přihrávku Ivan Tomčo. K výhře Black Angels nad Hattrickem pomohl dvěma brankami Jakub Boček.