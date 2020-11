Nevídaný úprk! Místo vynucené pauzy se Češi rázem ocitli mezi hvězdami

Kolektivní sporty v Česku dočasně ustrnuly, v halách se nesmělo ani trénovat, dost důvodů pro skepsi hráčů s nejistou budoucností. Jenže mezi elitními florbalisty k ní není důvod, na období sportovního lockdownu budou vzpomínat jako na svoji životní příležitost. Díky zastavení soutěží vyrazilo už na tři desítky hráčů do elitních soutěží ve Švédsku a Finsku.

Nikdy se tolik florbalistů s českým pasem neprohánělo po halách v nejlepších ligách světa. Jenže teď je v Česku nic nedrží. Florbal se nehraje, většina z nich jsou studenti a můžou absolvovat výuku online ze kteréhokoliv místa na světě.

A tak si přes kluby či po vlastní ose dohodli angažmá ve Skandinávii, aby získali sportovní i životní zkušenosti. Pod podmínkou, že jak se rozjedou soutěže v Česku, zase se vrátí.

„Je super trénovat s těmi nejlepšími na světě. Největší rozdíl vidím v tempu a nasazení na trénincích, které je kolikrát vyšší než v samotném zápase,“ hlásí ze švédské Storvrety Filip Langer, považovaný za zřejmě největší talent českého florbalu.

Ve věhlasném klubu se juniorský mistr světa zatím dohodl jen na trénování, většina jeho krajanů ale naskakuje i do zápasů.

„I vzhledem k tomu, že se na jaře příštího roku hraje mistrovství světa juniorů v Brně, rozhodl jsem se jít do Švédska. Byla to jediná možnost, abych na sobě dál mohl co nejlíp pracovat a posouvat se,“ vysvětluje další talent, liberecký Martin Čermák, jenž oslovil několik klubů a zakotvil v Lerumu v druhé nejvyšší soutěži.

„Prvotní myšlenka byla spojena jen s tréninkem, ale jejich trenér se mi ozval, že si našli další údaje a videa a chtějí, abych hrál i ligové soutěže. Ve středu jsme to začali řešit a v neděli jsem letěl,“ pochvaluje si rychlost jednání.

Trenéři Michal Jedlička z Bohemians a Petr Novotný z Mladé Boleslavi si zase vyjednali stáže v elitních celcích. A své hráče navíc mají na očích, Jedličku do finského EräVikingitu doprovodili dva svěřenci, Novotného do švédského Dalenu hned pět.