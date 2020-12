Vítkovice jsou stále suverénní, Mladá Boleslav má rekordní výhru

Na kanonádě Vítkovic se shodně hattrickem podíleli Lukáš Hájek a devatenáctiletý Rostislav Gattnar, který v čele tabulky střelců zaokrouhlil svou bilanci už na 20 tref z 11 utkání.

Mladá Boleslav, nejlepší tým minulé nedohrané sezony kvůli pandemii koronaviru, překonala shodné dosavadní rekordní výhry 15:3 Střešovic v Pardubicích z 8. října a Vítkovic v Liberci z 30. listopadu. Hattrick a jednu asistenci zaznamenal Jan Natov, rovněž čtyři body za dvě trefy a dvě přihrávky si připsal Jiří Curney.

"Musíme být spokojení úplně se vším, co se dnes na hřišti událo. Je vidět, že se dostáváme na balonku do většího klidu, byli jsme chladnokrevní v koncovce. Je nutno ale říct, že to byl pro Pardubice po dlouhé době první zápas," řekl trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný. Sokoli se vrátili do dění po koronavirové pauze poprvé právě od 8. října.

Středočeši využili zaváhání Chodova, který prohrál doma s Českou Lípou 8:9. Rozhodla situace 26 sekund před koncem, kdy si obránce Pražanů Michal Podhráský srazil balonek do vlastní branky.

Na pátou pozici se posunuli Bohemians díky výhře v pražském derby na hřišti Black Angels 10:4. Předstihli FBC Ostrava, který podlehl doma Liberci 3:9 a počtvrté za sebou nebodoval. Sedmá Sparty vyhrála na hřišti předposledních Otrokovic 5:1.

Livesport superliga florbalistů - předehrávané 14. kolo: FBC Ostrava - FBC Liberec 3:9 (1:3, 1:4, 1:2) Branky: 14. Malina, 35. Šubert, 51. Malajka - 17., 35. a 59. P. Ferdan, 9. a 24. Světlík, 8. Wiener, 23. Rozkovec, 36. Balatka, 46. Kološ. 1. SC Vítkovice - Hattrick Brno 13:1 (1:0, 5:0, 7:1) Branky: 4., 21. a 57. R. Gattnar, 22. a 42. L. Hájek, 23. a 28. Delong, 36. Matejčík, 49. Jan Šebesta, 50. Choma, 56. Kuczera, 58. Hubálek, 59. Besta - 55. Slezák. Mladá Boleslav - Sokoli Pardubice 16:2 (8:1, 2:0, 6:1) Branky: 3., 7. a 50. Natov, 6. z tr. střílení a 17. Curney, 8. a 14. Tadeáš Chroust, 23. a 54. J. Bína, 50. a 59. Řehoř, 3. Komárek, 17. Höffer, 40. Tokoš, 46. P. Suchánek, 46. D. Šebek - 4. Smola, 54. Petržela. Panthers Otrokovice - Sparta Praha 1:5 (0:2, 0:3, 1:0) Branky: 59. Vykopal - 26. a 34. Bachmaier, 12. D. Beneš, 20. M. Krbec, 33. Kolstrunk. Black Angels - FbŠ Bohemians 4:10 (1:0, 0:4, 3:6) Branky: 17. T. Hanák, 44. V. Novotný, 48. Ludvík, 49. R. Hanák - 26. a 52. Vojtíšek, 46. a 57. F. Forman, 23. Buršík, 32. Pěnička, 33. Šárka, 43. M. Forman, 44. P. Šebek, 51. Čihák. Chodov - Česká Lípa 8:9 (1:3, 6:5, 1:1) Branky: 3. a 40. M. Vávra, 26. a 28. Majer, 26. a 29. Eremiáš, 32. M. Koutný, 48. Ondrušek - 17. a 39. Semerád, 21. a 27. Krajcigr, 16. Vlček, 17. Kopič, 32. T. Kadlec, 34. Ekl, 60. vlastní M. Podhráský.