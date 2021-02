Mladá Boleslav rozdrtila Spartu a drží se v čele superligy

Na vítězství lídra se podílel hattrickem a asistencí Jakub Bína, čtyři body za dvě branky i přihrávky si připsal také Patrik Suchánek. "Zahráli jsme týmově, zápas jsme zvládli od gólmana (Lukáše Bauera) až po všechny pětky," pochvaloval si Suchánek.

Sparta bude mít šanci na odvetu za dva dny, kdy hostí Mladou Boleslav v duelu 24. kola. "Budeme si muset do pondělka vyčistit hlavu a uvěřit tomu, že to, co si říkáme, tak funguje a musíme to držet za každou cenu celý zápas," řekl trenér Sparty Ondřej Kašpárek.

Na vítězství Vítkovic se podílel třemi góly Lukáš Hájek. "Věděli jsme, co nás čeká, že Chodov nebude žádný lehčí soupeř a musíme podat stoprocentní výkon. Když nepočítám druhou třetinu, kterou jsme prohráli 2:5, tak to celkem šlo," uvedl Hájek.

Čtvrtí Bohemians zdolali FBC Ostrava 11:4 a shodně třemi body se na tom podíleli Filip Forman (2+1) a Jan Malič (1+2). Liberec podlehl v České Lípě 5:7 a má na osmém místě, které zaručuje postup do play off, stále jen dvoubodový náskok před Black Angels. Ti ale mají k dobru dva zápasy.

Livesport superliga florbalistů: Dohrávka 11. kola: Mladá Boleslav - Sparta Praha 9:1 (2:1, 4:0, 3:0) Branky: 28., 48. a 53. J. Bína, 17. a 31. P. Suchánek, 34. a 52. D. Šebek, 17. Komárek, 35. Natov - 7. M. Zeman. Dohrávka 15. kola: 1. SC Vítkovice - Chodov 8:6 (1:0, 2:5, 5:1) Branky: 20., 44. a 54. Hájek, 22. Šindler, 30. Delong, 50. Besta, 50. Hubálek, 55. Sidunov - 27. Sýkora, 31. Majer, 31. Strnad, 33. J. Bauer, 40. Řezáč, 59. Ondrušek. 24. kolo: FBŠ Bohemians - FBC Ostrava 11:4 (5:3, 2:0, 4:1) Branky: 10. a 59. F. Forman, 16. a 26. Šárka, 25. a 59. Pěnička, 4. Malič, 6. Dobisík, 17. Punčochář, 49. M. Krebner, 57. M. Forman - 11. Malajka, 15. Hurta 20. Burýšek, 53. Sládek. FBC Česká Lípa - FBC Liberec 7:5 (1:2, 3:1, 3:2) Branky: 31. a 35. Vavruška, 47. z tr. střílení a 53. M. Tichý, 12. Pařízek, 26. T. Kadlec, 48. Ekl - 17. a 60. M. Čermák, 16. vlastní Štěrba, 32. Valeš, 49. Wiener.

1. Mladá Boleslav 23 20 2 0 1 194:84 64 2. Vítkovice 23 20 0 1 2 197:104 61 3. Tatran Střešovice 22 15 1 1 5 160:96 48 4. Bohemians 24 14 2 1 7 189:133 47 5. Chodov 23 13 1 1 8 149:142 42 6. Sparta Praha 22 13 1 0 8 137:112 41 7. FBC Ostrava 24 11 2 2 9 128:129 39 8. Liberec 24 8 3 0 13 123:145 30 9. Black Angels 22 7 3 1 11 134:160 28 10. Česká Lípa 24 6 3 0 15 137:198 24 11. Hattrick Brno 23 4 0 5 14 89:137 17 12. Pardubice 20 5 0 2 13 109:159 17 13. Královské Vinohrady 23 3 1 2 17 104:171 13 14. Otrokovice 23 2 0 3 18 84:164 9

Extraliga florbalistek - dohrávané 8. kolo: FBC Ostrava - Jičín 9:4 (4:1, 1:3, 4:0) Bulldogs Brno - Chodov 1:9 (0:5, 1:0, 0:4) Tigers Start98 Kunratice - Vítkovice 1:15 (0:6, 0:5, 1:4) Židenice - Panthers Praha 10:3 (4:1, 1:1, 5:1) Mladá Boleslav - Tatran Střešovice 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) Duel Bohemians - Olomouc byl z preventivních důvodů odložen