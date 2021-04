Florbalisté Chodova a Sparty postoupili do semifinále superligy

Pátý postup Chodova do semifinále za sebou řídil čtyřmi body za dvě branky a stejný počet přihrávek Petr Majer, dvě trefy a jednu přihrávku přidal Marek Vávra a dvakrát se trefil za vítěze také Daniel Eremiáš.

"Byla to hrozně těžká série, což jsme samozřejmě věděli předem. Byli jsme velmi dobře připravení takticky a myslím si, že jsme na tom byli fyzické lépe než soupeř. Byli jsme disciplinovaní ve většině zápasů a i gólman nám zachytal lépe," řekl trenér Chodova David Podhráský.

Bohemians na premiérovou účast v semifinále stále čekají. "Zklamání je obrovské. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale úspěšná sezona to není. Když si říkáme, že chceme hrát o nejvyšší příčky a vypadneme ve čtvrtfinále, tak je to absolutní neúspěch," uvedl asistent Bohemians Martin Forman.

Sparta, která skončila v dlouhodobé části šestá, se musela obejít bez Jakuba Kolstrunka. Ten dostal za zákrok kolenem do hlavy protihráče Martina Pánka disciplinární trest do konce série. Za dovršením postupu ale vykročila rázně a ve 35. minutě vedla 7:0.

"Celkově s naším výkonem můžeme být spokojení. Možná třetí třetinu jsme mohli zvládnout lépe. Tatran ji hrál ale celou v šesti lidech, takže se to dá brát v potaz. V kabině je teď trochu nepořádek. Myslím si, že zaslouženě, takhle to má po vítězné sérii vypadat," uvedl sparťanský obránce Dominik Bartoš.

Přestože se hosté snažili duel zdramatizovat, může se Sparta těšit na boje v semifinále potřetí za sebou. Tatranu nepomohly ve finiši ani čtyři body za dvě branky i asistence Filipa Langera. "Špatný nástup, žádné nasazení, upřímně to moc nechápu. Nejsem zklamaný ani tak z výsledku, jako spíš z toho, co jsme předvedli. Myslím si, že to byla svým způsobem i ostuda. Takhle se nemůže přistoupit k žádnému zápasu play off. Sparta si to pak zkušeně pohlídala, i když jsme ve třetí třetině dělali, co jsme mohli," uvedl Langer.