Florbalistky Vítkovic, Chodova a FBC Ostrava postoupily do semifinále

Florbalistky Vítkovic, Chodova a FBC Ostrava postoupily v nejkratší možné době mezi nejlepší čtyři celky extraligy poté, co ovládly čtvrtfinálové série play off 4:0 na zápasy. Vítkovické obhájkyně titulu z let 2018 a 2019 a vítězky základní části dovršily postup výhrou 13:0 v Olomouci a celkově měly v sérii skóre 50:4.