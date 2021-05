Florbalistky Vítkovic jsou jedinou výhru od superfinále, Tatran snížil

Florbalistky Vítkovic vyhrály ve třetím semifinále play off extraligy na hřišti městského rivala FBC Ostrava 3:2, vedou 3:0 na zápasy a jediná výhra je dělí od postupu do superfinále. Slavit účast v jediném utkání o titul, které se bude hrát druhý červnový víkend v Praze, mohou obhájkyně titulů z let 2018 a 2019 a vítězky základní části už v neděli. V druhé sérii uspěl poprvé Tatran Střešovice proti Chodovu a po vítězství 5:3 snížil na 1:2 na utkání.