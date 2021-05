Florbalové superfinále definitivně nebude v pražské O2 areně

"Vedení Českého florbalu se pro přesun do UNYP Areny rozhodlo kvůli současné pandemické situaci a aktuálně platným nařízením týkajících se hromadných akcí. Dosud není přesně specifikováno, kolik diváků bude moci být na tribunách v sobotu 12. června, kdy se akce uskuteční," uvedli zástupci unie na oficiálním webu.

Do Prahy se superfinále vrací poprvé od roku 2017. V O2 areně se hrálo od roku 2012 šestkrát za sebou, v letech 2018 a 2019 se pak bojovalo o tituly v ostravské Ostravar Aréně. V Praze vytvořilo finále v roce 2016 rekord mužské superligy 12.144 diváků na duelu Chodova s Vítkovicemi i ženské extraligy 8711 fanoušků na souboji stejných klubů. UNYP Arena má kapacitu okolo 1300 míst.

"Plánovat superfinále florbalu v největší české hale pro několik stovek diváků by bylo finančně i produkčně nevýhodné. Organizační tým čekal, co nejdéle to bylo možné, zda rozvolnění nebude rychlejší. Vzhledem k současnému vývoji situace a předpokládaným počtům diváků bylo rozhodnuto, že se dva klíčové duely odehrají o pár stovek metrů jinde," vysvětlili zástupci Českého florbalu.