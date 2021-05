Florbalistky budou hrát ve skupině na MS se Švýcarskem, Polskem a Lotyšskem

První dva celky ze skupin A a B, kterou tvoří úřadující šampionky Švédky, Finky, Němky a Slovenky, postoupí přímo do čtvrtfinále. Třetí a čtvrtý bude hrát v předkole play off s nejlepšími týmy z výkonnostně horších skupin C a D.

"Očekával jsem těžkou skupinu. Nemyslím si, že by byla výhoda nebo nevýhoda tam mít ten nebo onen tým. K zisku medaile potřebujeme porazit týmy, které se ve světovém žebříčku pohybují pod námi, a vyhrát alespoň jeden zápas finálového víkendu. Kalkulace jsou tedy jednoduché a stejné jako v šampionátech předchozích," řekl webu Českého florbalu švýcarský trenér českého týmu Sascha Rhyner.

Jeho tým na minulém šampionátu v Neuchatelu v roce 2019, kde hrál v základní skupině také s Lotyškami, prohrál v semifinále s domácími Švýcarkami 6:7 v prodloužení, přestože ještě v 52. minutě vedl 6:1. Nakonec Češky po prohře i v boji o 3. místo s Finskem 4:5 v prodloužení zůstaly bez medaile. Čekají na ni od bronzu z roku 2011 ze švýcarského St. Gallenu.

"Do startu mistrovství nám zbývá odehrát už jen osm mezinárodních zápasů, což je velmi krátká doba na přípravu. Ale platí to takhle pro všechny týmy. Samozřejmě také není ideální načasování světového šampionátu juniorek do 19 let, který je naplánován na září, tedy na stejnou dobu, kdy se odehrají naše přípravná utkání. Ale znovu říkám, je to stejná situace pro všechny," podotkl Rhyner.

Losování se přímo zúčastnila česká kapitánka Eliška Krupnová, jejíž ruka určila první týmy do skupin C i D. Těší se, až se po koronavirových pauzách i zrušené kvalifikaci MS vrátí tým do přípravy. "Tento rok je sice specifický, ale připravujeme se stejně jako vždycky. Těch kempu je sice méně, ale pár jich pořád máme, takže příprava určitě bude dostatečná," prohlásila Krupnová.