Curney ovládl potřetí za sebou produktivitu play off superligy

Florbalový útočník Jiří Curney z mistrovské Mladé Boleslav vyhrál potřetí za sebou produktivitu play off superligy. V devíti zápasech si připsal 24 bodů za 13 branek a 11 asistencí a předčil o bod spoluhráče Milana Tomašíka a Petra Majera z Chodova. Oba měli na kontě 10 gólů a 13 asistencí, druhý Tomašík ale sehrál o jeden zápas méně.

Nejlepším střelcem se stal se 14 trefami ze šesti zápasů Jakub Šárka z Bohemians. Nahrávačům kralovali Tomašík s Majerem. Brankářským statistikám vládl Lukáš Souček z Vítkovic s úspěšností zákroků 81,86 procenta, s průměrem 4,04 obdržené branky na zápas a jako jediný udržel čisté konto.

Jednatřicetiletý Curney, který ovládl kanadské bodování play off i v letech 2014, 2018 a 2019, je historickým rekordmanem v základní části i v play off. V bojích o titul si připsal v 98 duelech 188 bodů za 104 gólů a 84 přihrávek. V letošním play off překonal v čele pořadí kanonýrů Milana Fridricha (95 branek).