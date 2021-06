Florbalové Vítkovice kritizují superfinále. Vraťte hráčům sérii, vyzývají

„Kdo zápas sledoval, tak asi tuší, že něco nebylo ok. Ale na rozhodčí se nezlobím. Oba jsou zkušení a věřím tomu, že je situace štve," napsal s odstupem několika dní na svůj facebookový profil Brus.

Štvalo ho něco úplně jiného. „Prohrávat umím. Dokonce si troufám tvrdit, že v prohrách mám určité zalíbení. Nicméně, pokud něco selže, je potřeba to změnit. Jen šílenec opakuje stále dokola to samé a doufá v lepší výsledek. A tentokrát se vyčerpal projekt jménem superfinále. Byl jsem na obou koncích, jako vítěz i jako poražený. A byl jsem také na obou koncích v době, kdy se hrála série. A pakliže někdo říká, že je v něčem Superfinale lepší, tak je sobec," uvedl Brus.

Kritika projektu superfinále nezní z vítkovického tábora poprvé. Už před pěti lety jediné a rozhodující utkání kritizovali tehdejší trenéři Vítkovic Jan Vavrečka a Jiří Velecký. „Od začátku jsem proti tomuto typu vyvrcholení soutěže. Kluby to obírá o možnost hrát finále doma před svými fanoušky, hráče o kvalitní sérii a těžké zápasy, které každý hráč a hráčka potřebuje," řekl v roce 2016 Velecký.

„Je to strašně specifické a o mistrovi často nerozhoduje momentální forma, ale štěstí. Marketinkově je to fajn, atmosféra parádní, velký televizní přenos, plná aréna. Po sportovní stránce je to ale špatně a florbal jako takový tenhle systém zabíjí," dodal Vavrečka.

Podobně hovořil po letošním souboji v Praze i Brus. „Žádné superfinále nepřineslo ani zlomek toho co série. I ta prohraná! Raději padnu v sedmém zápase série než způsobem, jakým jsme padli v sobotu. Takovou prohru nepřeji ani tomu největšímu nepříteli," přemítal trenér Vítkovic.

Poněkolikáté a letos naposledy jako hráč kritizovala superfinále i výrazná postava českého florbalu Tomáš Sladký, který proti Mladé Boleslavi odehrál poslední utkání kariéry. „Doufám, že superfinále brzy skončí a zase se bude hrát o titul v sériích. Vítkovice proti tomu bojují bez ohledu na to, jestli vyhrávají, prohrávají nebo se vůbec neúčastní. Tento model florbal zabíjí," míní 123násobný reprezentant, který se nyní z Vítkovic přesune do švýcarského Churu, kde bude působit v roli asistenta trenéra.