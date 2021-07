Delong bere vítězství v anketě Florbalista sezony jako motivaci do další práce

"Je to úžasné vyhrát hlavní kategorii a stát vedle takových legend, jako jsou Matěj Jendrišák nebo Jiří Curney. Je to pro mě motivace, abych dál makal. Určitě nechci usnout na vavřínech," uvedl v tiskové zprávě Českého florbalu Delong, který o 93 bodů předčil dalšího útočníka Filipa Langera z Tatranu Střešovice. Loňský vítěz Jiří Curney z Mladé Boleslavi skončil třetí.

Vedle osmi triumfů rekordmana Matěje Jendrišáka vyhrál třikrát Radim Cepek, dvakrát zvítězili Martin Ostřanský a Milan Fridrich, jednou Pavel Kožušník, Daniel Folta, Milan Tomašík, Curney a Delong. V základní části Delong ovládl poprvé v kariéře produktivitu superligy. Ve 26 zápasech si připsal 63 bodů za 41 branek a 22 asistencí. Předčil o bod Filipa Langera ze Střešovic, který měl na kontě 28 gólů a 34 přihrávek. Stal i nejlepším střelcem o čtyři trefy před Radkem Krajcigrem z České Lípy a Jakubem Bínou z Mladé Boleslavi.

"Myslím si, že sezona se mi povedla. Jsem typ hráče, který si dává předsezonní cíle, abych měl větší motivaci. Jako cíl jsem si stanovil vyhrát tabulku střelců i kanadské bodování, což se mi povedlo a jsem za to rád. Musím poděkovat všem, kteří mi pomáhali a podporovali mě. Velký dík patří jak mé přítelkyni a rodině, tak i spoluhráčům a realizačnímu týmu," prohlásil Delong.

Mrzelo ho, že Vítkovice v superfinále podlehly Mladé Boleslavi 3:6 a neobhájily mistrovský titul z roku 2019. "Ve Vítkovicích jsme nastavení tak, že chceme vždy bojovat o titul. Bylo úspěchem, že jsme se dostali do superfinále, ale bohužel jsme neuspěli," prohlásil Delong, který byl v roce 2018 na mistrovství světa v Praze při své premiéře na velkém turnaji s 11 body a osmi brankami nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem českého týmu.

V prosinci se může těšit Delong na další světový šampionát v Helsinkách a v superlize bude mít s Vítkovicemi opět nejvyšší cíle. "Uděláme všechno pro to, abychom titul vrátili zpět do Ostravy, kam patří, a potěšili všechny fanoušky," dodal Delong, který si v letošním play off připsal v devíti zápasech 13 bodů za sedm branek a šest asistencí.