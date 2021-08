Česko - Slovensko 13:2 Čeští florbaloví junioři rozdrtili na MS Slovensko

Čeští florbaloví junioři rozdrtili ve druhém utkání na domácím mistrovství světa v Brně Slovensko 13:2. Pěti body za hattrick a dvě asistence k tomu přispěl Matěj Pěnička. Poslední duel v základní skupině A čeká svěřence trenéra Jaroslava Berky v pátek 15:15 proti Lotyšsku a bude přímým soubojem o postup do semifinále.

Češi už v 8. minutě vedli díky brankám Filipa Formana, Pěničky a v přesilové hře Tomáše Hanáka. Slováci se prosadili poprvé v 33. minutě za stavu 0:6 díky Ivanu Tomčovi, hráči pražských Bohemians. Po tříbrankové úvodní části Češi soupeři nasázeli ve druhé i třetí části po pěti gólech.

"Jelikož se mi to včera tolik nepovedlo a neskóroval jsem, šel jsem do dnešního zápasu naplno. Vyhrával jsem důležité souboje a díky dvěma důležitým gólům jsem se svým výkonem opravdu spokojený," řekl webu Českého florbalu útočník Tomáš Hanák, autor dvou branek. "Lotyši to docela řežou a hrají tvrdě. Zápas je pro nás důležitý a musíme ho vyhrát," dodal k příštímu utkání.

Mistrovství světa juniorů ve florbalu v Brně: Skupina A: Česko - Slovensko 13:2 (3:0, 5:1, 5:1) Branky: 7., 46. a 54. Pěnička, 5. a 37. F. Forman, 8. a 29. T. Hanák, 31. Papoušek, 32. Stránský, 36. Havlas, 47. Klápa, 50. Bachmaier, 56. Burian - 33. Tomčo, 52. Mayer. Finsko - Lotyšsko 14:4 (2:1, 7:2, 5:1).

Tabulka: 1. Finsko 2 2 0 0 20:8 4 2. Česko 2 1 0 1 17:8 2 3. Lotyšsko 2 1 0 1 18:24 2 4. Slovensko 2 0 0 2 12:27 0

Skupina B: Švýcarsko - Německo 9:1 (1:0, 3:1, 5:0) Švédsko - Dánsko 11:0 (3:0, 6:0, 2:0).