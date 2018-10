Triumf ve Velké pardubické slaví francouzský nováček! Žokej Faltejsek přidal páté vítězství

Sedmiletý hnědák s francouzským rodokmenem Tzigane Du Berlais v sedle s českým žokejem Janem Faltejskem triumfovali ve 128. ročníku překážkového dostihu Velká pardubická. Tzigane Du Berlais měl ve slavném závodu premiéru, zato Faltejsek zvítězil v Pardubicích již popáté: třikrát za sebou s klisnou Orphee des Blins a předloni dovedl na prvním místě do cíle valacha Charme Looka. Největší favorit a obhájce loňského prvenství No Time To Lose s žokejem Josefem Váňou mladším skončil pátý.