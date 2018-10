Díky Katce jsem byl v Juventusu king, prozradil Nedvěd při křtu knihy mapující 100 let českého sportu

Nostalgii se neubránili. Vzpomínkám na léta, kdy sami závodili, bojovali o každou setinu vteřiny, každý vstřelený gól a samo sebou vítězství také ne. Však je Kateřině Neumannové a Pavlu Nedvědovi v právě vydávané knize "100 let českého sportu 1918 - 2018" evokovaly nejen jejich fotografie z velkých lyžařských soutěží a památných fotbalových zápasů, ale i medailonky, které mezi desítkami jiných nechybí. Vždyť ti dva - královna bílé stopy Kateřina Neumannová a držitel Zlatého míče Pavel Nedvěd - psali nejslavnější kapitoly českého sportu.

V úterý dopoledne se sešli v pražském Klementinu při křtu knihy, která je mimořádným vydavatelským počinem.

„Nehledal jsem sám sebe, ale hned při prvním listování knihou jsem přesto narazil okamžitě na fotbal. Na mistrovství světa v roce 1934 v Itálii, kde československá reprezentace získala stříbrné medaile, na Františka Pláničku, jenž tehdy stál v bráně národního týmu. Jako kluk jsem hrál turnaj, který nesl jeho jméno, a dokonce jsem se s ním mohl vyfotit," rozpovídal se Pavel Nedvěd držící v ruce knihu z limitované edice s pořadovým číslem jedenáct. Tu s jedničkou obdržel prezident republiky Miloš Zeman 28. září při slavnostním obědě se sportovními legendami na Pražském hradě.

„Je pro nás čest být v této knize. Pro fotbalisty, stejně jako pro všechny sportovce," potěšilo Nedvěda, že u jeho medailonku nechybí ani fotografie, na níž se laská se Zlatým míčem France Footballu pro nejlepšího fotbalistu starého kontinentu 2003.

„Už mám naplánováno, jak touto knihou připomenu své dceři historii českého sportu, protože její znalost by podle mého měla patřit k všeobecnému vzdělání," doplňovala Grande Paola Kateřina Neumannová, když v knížce narazila na fotografii ze zimních olympijských her v Turíně 2006. Samozřejmě tu, která obletěla svět... V cíli zlatého závodu na 30 kilometrů volnou technikou k ní jako první přiběhla právě její malá Lucinka a slzící Kateřina ji šťastně svírá v náručí.

Teď ji bude nad stránkami o Frištenském, Šupčíkovi, Koželuhovi, Brzákovi nebo Emilu a Daně Zátopkových, Bosákové, Čáslavské, Kodešovi, bratrech Pospíšilových, Železném, Jágrovi, Sáblíkové, Ledecké a desítkách dalších slavných postav provázet historií českého sportu, kterou psala i ona.

„Na turínskou olympiádu si často vzpomenu," přiznal Pavel Nedvěd, jenž zažil v městě na italském severu nejslavnější léta své fotbalové kariéry. "Samozřejmě jsem Katku sledoval. Když vyhrála, posílal jsem jí hned esemesku. V kabině Juventusu mi všichni gratulovali a já byl hroznej king," svěřoval se při křtu unikátní publikace.

„Opravdu jde o vydavatelský počin, na který jsem pyšný. Vždyť podobná bible českého sportu mapující uplynulých sto let u nás ještě nevyšla," pochlubil se ředitel nakladatelství Olympia Karel Hejna.

„Ale my jsme šli ještě dál do minulosti. I do Starých pověstí českých, kde Alois Jirásek vypráví o Bivojovi s kancem na ramenou, tedy prvním českém vzpěrači, nebo o bájné lukostřelkyni Šárce," spokojeně se přidával Vladimír Zemánek, šéf autorského kolektivu, jehož členem byl i redaktor Sport.cz Zdeněk Pavlis.

Publikace o čtyři sta stranách, která je doplněna stovkami fotografií a dokonale zpracovanou chronologií, se už objevila na knižních pultech a stojí 499 korun.

„Faktografie je skutečně důkladná, mnohé snímky jsou opravdu unikátní. Však jsme čerpali nejen z archivů českých, ale také německých a dokonce anglických," připomenul Zemánek.