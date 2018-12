Koňská kopyta oslnila Prahu. Divákům se představily i dcery miliardářů a celebrit

Byla to unikátní podívaná, kterou Česko dosud nezažilo. Největší parkuroví mistři z celé planety se minulý týden sjeli do libeňské O2 areny, aby zabojovali o velecenný triumf na prestižním Global Champions Prague Playoffs. Ve hře byl i pořádný balík peněz, vždyť během čtyř dnů se na odměnách rozdělovalo bezmála 12 milionů eur (přes 300 milionů korun). Vydařené jezdecké galashow se zúčastnila plejáda špičkových koní, v jejichž sedlech nechybělo hned několik potomků světových celebrit a miliardářů.

V české metropoli si dala dostaveníčko opravdu vybraná společnost s nejlepšími závodníky světového žebříčku Mezinárodní jezdecké federace.

Domácí fanoušci se samozřejmě nejvíc těšili na vystoupení Prague Lions s českými zástupci Annou Kellnerovou a Alešem Opatrným. Několikanásobný mistr republiky sice vyfasoval pro čtvrteční čtvrtfinále roli náhradníka, takže na speciální povrch vyjela jen talentovaná Kellnerová.

Anna Kellnerová si připsala čistou jízdu.

Vlastimil Vacek

Dcera nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, vlastníka finanční skupiny PPF, sklidila v úvodním soutěžním dnu mohutný aplaus. S valachem Silverstonem G předvedla povedenou jízdu, byť Pražští lvi nakonec zůstali těsně před branami semifinále. "Zklamání je velké. Ale příští rok se vrátíme a bude to lepší," slibovala 21letá jezdkyně a náladu si pak trochu spravila o víkendu, když obsadila páté místo v doplňkové pětihvězdové soutěži přes překážky vysoké 150 centimetrů.

Na kolbišti v multifunkční hale se však proháněla i další zvučná jména ze světa velkého byznysu či hudby, která poutala pozornost. Jessica Springsteenová, dcera amerického rockového a folkového zpěváka Bruce Springsteena, bojovala v Super Cupu v barvách Miami Celtics. Do finále ovšem neproklouzla. Tým St. Tropez Pirates zase reprezentovala Athina Onassisová, vnučka a dědička po řeckém rejdaři Aristotelu Onassisovi. Jenže ani na jednu z nich se štěstí v Praze neusmálo.

Onassisová vyjela do čtvrtfinále s koněm MHS Going Global, nasbírala pět trestných bodů a její družstvo nakonec skončilo desáté hned za Prague Lions. Do šestičlenného finále nepronikla ani Springsteenová, jež v semifinále na koni RMF Zecilie dvakrát chybovala její postupové sny se rovněž rozplynuly.

Dědičky slavných mužů jsou na koních ostře sledovanými objekty. Vášeň v parkurovém skákání našla třeba Jennifer Gatesová. Nejstarší dcera multimiliardáře a druhého nejbohatšího muže světa Billa Gatese se ale pražskému publiku v Super Cupu nepředstavila. Stejně jako 20letá kráska Eve Jobsová, jejíž otec Steve se rovněž pohybuje v počítačovém průmyslu a je zakladatelem společnosti Apple.

Eve Jobs vs. Jennifer Gates: There's a budding rivalry between the daughters of Steve Jobs and Bill Gates, Stanford classmates who compete outside of the world of tech https://t.co/AvuiLnTdHG pic.twitter.com/nAWSfIonDy — Business Insider (@businessinsider) 18. ledna 2018

V minulosti byl tento sport hlavně zábavou šlechty a armádních důstojníků, v současné době se v něm točí obří sumy. Příkladem je pár týdnů starý počin Petra Kellnera. Pro dceru Annu, která sní o startu na olympiádě, koupil nového špičkového koně Catch Me If You Can, s nímž donedávna jezdila německá star Laura Klaphakeová.

Podle serveru Hospodářských novin vysázel za desetiletou klisnu zhruba čtvrt miliardy korun, čímž přeplatil dokonce i Gatese, jenž v létě dle týdeníku Bild neúspěšně nabízel německému chovateli a majiteli koně Paulu Schockemöhlemu osm milionů eur (asi 208 mil. korun).

Anna Kellnerová

Vlastimil Vacek

Do Prahy dohromady přicestovalo kamiony 180 koní a jejich celková hodnota se šplhala do miliard. „Cenu si netroufám odhadnout. Radši o tom ani nepřemýšlím, protože to bych nemohla vůbec spát," ujišťovala už během náročných příprav sportovní ředitelka závodu Klára Damborská s tím, že pojistné za koně si řeší jejich majitelé.

Velký parkurový svátek, jemuž od čtvrtka do neděle přihlíželo v ochozech dohromady 31 635 návštěvníků, sklidil značný úspěch. A je jisté, že se do Prahy příští rok opět vrátí. Vyvrcholení několikaměsíčního seriálu parkurových podniků se v O2 areně uskuteční od 21. do 24. listopadu.

"Czech Equestrian Teamu věřím, a proto jsme se dohodli na opětovné organizaci této soutěže. Chceme pokračovat v úspěšně započaté tradici," řekl šéf seriálu Global Champions Jan Tops, jenž byl členem vítězného nizozemského parkurového týmu z Letních olympijských her v roce 1992.