SPECIÁL 2018: Famózní Ledecká, návrat Jágra, konec Koukalové a tenisová euforie

Během pár minut si můžete připomenout radosti, smutky, trápení, slzy i překvapení sportovního roku 2018. Měsíc po měsíci, na dvě stovky příběhů, které fanoušci během roku prožívali. Jen malý výčet, který vás navnadí a připomene končící rok.

V lednu Jágr potvrdil návrat do Čech, sbohem NHL. Únor byl ve znamení olympiády, kdy pobláznila český národ lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká. V březnu poznal český fotbal nového krále.

Končím se závoděním, slova, která v dubnu pronesla Gabriela Koukalová. V květnu svět zažil šok v Madridu! Zidane po zlatém hattricku v Lize mistrů jako trenér Realu skončil. Sice se psal červen, ale hokejovou reprezentaci převzal trenér Miloš Říha.

Snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká.

Sport Invest Group-Ondřej Kodras

Horko ve Spartě v červenci, balil se kouč Pavel Hapal. V srpnu padl překvapivý verdikt. Rychlobruslařka Karolína Erbanová v pouhých 25 letech ukončila kariéru. V září skončil u fotbalového národního mužstva Karel Jarolím, o místo přišel v letadle.

V říjnu slavil Tomáš Plekanec. Jako jedenáctý český hokejista nastoupil k 1000. zápasu v NHL. České tenistky se v listopadu vrátily na světový trůn! Ve finále Fed Cupu smetly Američanky a slavný pohár vybojovaly pošesté za osm posledních let. V prosinci probuzený plzeňský střelec Tomáš Chorý trefil postup do Evropské ligy a desítky milionů k tomu. Za to Sparta hledala cestu z krize. A stále hledá...