Velký triumf je blízko. Chtěla bych to dotáhnout, hlásí hvězdička

Mladá závodnice nabitý program zvládá skvěle, nejspíš je pro mnoho konkurentek velkým překvapením. Výtečnou formu prokazuje Anna Fernstädtová opakovaně, což ji posunulo do čela Interkontinenálního poháru. Co na sezonu zatím úspěšná skeletonistka říká?

O závodech v Park City

„První den byly závody zrušené, takže se v sobotu jely dvě jízdy a každá z nich byla jako samostatný závod. To byl velký nezvyk, protože normálně se závod skládá ze dvou jízd, které se sečtou. Když má člověk horší první kolo, je možnost ho napravit. Což tady nebylo, ale zvládla jsem to. Na dráze v Park City jsem nikdy dřív nebyla, stihla jsem tam šest jízd a na to, že jsem zpočátku měla trochu problémy, to dopadlo dobře."

Skeletonistka Anna Fernstädtová

Jan Kasl/Sport Invest

O výsledcích v této sezoně

„Výsledky ze začátku sezony byly lepší, než jsem čekala, protože Winterberg a Innsbruck nejsou moje oblíbené dráhy. Ani v Park City jsem nevěděla, co můžu čekat. Mojí motivací ale bylo i to, že jsem se mohla dostat na průběžné první místo v Interkontinentálním poháru, protože některé holky do Ameriky nejely, zůstaly na Světovém poháru v Evropě. To by mi závody musely opravdu nevyjít, abych se na první místo nedostala. Naštěstí se to nestalo. Zároveň jsem na 17. místě žebříčku, ze kterého se tvoří startovní listina Světového poháru na příští sezonu. Na konci té letošní musím být do 45. místa, abych si zajistila účast, takže je to na dobré cestě."

O šanci vyhrát Interkontinentální pohár

„Samozřejmě to mám v hlavě a lákalo by mě to. Mám to velmi dobře rozjeté – jednou jsem skončila v Interkontinentálním poháru celkově třetí, teď už bych to chtěla dotáhnout. Úplně jsem nezkoumala můj náskok a rozestupy, ještě není nic jistého, ale doufám, že to dobře dopadne. Jede se v Lake Placid, což je moje neoblíbenější dráha na světě, hodně se těším."

Skeletonistka Anna Fernstädtová

Jan Kasl/Sport Invest

O problémech s přívaly sněhu

„Kvůli sněhu bylo zrušené mistrovství Evropy v původním termínu, v Park City se zrušil první závod, pořád se něco ruší, přesouvá, což mi docela vadí. Na mistrovství Evropy jsem se hodně těšila a připravovala se na něj, v Park City už jsem s odložením trochu počítala. Ale stejně se mi to nelíbilo: člověk vstane, dá si snídani, připravuje se na závod, ostatně jako celý týden, ale pak přijde zpráva, že je zrušený, ať závodnice zůstanou na hotelu. Teď v Lake Placid je situace podobná – úterní trénink se nekonal, protože kvůli počasí se po Americe ruší spousta letů a velká většina holek nestihla dorazit. Takže jsem v Lake Placid a čekám, až bude trénink. Snad ve středu."

O komplikované cestě do Lake Placid

„Hned po závodech v Park City jsem letěla do Philadelphie, pak jsem měla pokračovat do Bostonu, ale můj let byl kvůli počasí zrušený. Nechtěla jsem riskovat, nevěděla jsem, kdy bych se dostala do dalšího letadla, jestli by mi přišla všechny zavazadla a saně, takže jsme ještě s kamarádkou vyrazily z Philadelphie autem. Kvůli hroznému počasí se cesta protáhla na devěta půl hodiny. Sice jsme jely dlouho, ale měly jsme čas a byla jsem v klidu. Takhle to bylo nejjistější."