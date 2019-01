Tak se topí profíci! Tvrdý vojenský dril na cestě za titulem

Představte si, že sedíte v letadle, stroj zahučí do vody a hladina nad vámi se zlověstně uzavře. Je vůbec šance přežít? Profíci z prestižní série Red Bull Air Race musejí být na krizovou variantu připraveni. V přiloženém videu se můžete podívat, jak tvrdou simulací musí mistr světa Martin Šonka a jeho parťák Petr Kopfstein projít. Až po absolvování vpravdě vojenského drilu mohou myslet na samotný start nové sezony.

Místo do vzduchu musí akrobatičtí piloti do bazénu! Trénují přistání do vody

Sport.cz, Red Bull Content Pool