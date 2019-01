Hvězdný pilot v jednom kole. Co se seriálem udělají velké změny?

Plánoval, jak si po sezoně odpočine, vezme děti na hory a začne pracovat na fyzické kondici. Jenže vítězství v seriálu Red Bull Air Race pilotovi Martinu Šonkovi výrazně změnilo plány, střídal rozhovory, besedy a sponzorské akce. Nový ročník začíná v Abú Zabí už 8. února, co si Šonka myslí o změnách v seriálu, se dozvíte i z následujícího videa.

Co jste stihl od triumfálního konce minulé sezony?

Ta mezisezona byla naprosto specifická, což bylo dané naším výsledkem. Kromě pár dnů na horách s rodinou jsem se od příletu skoro nezastavil. Samozřejmě je příjemné šířit slávu leteckého sportu, ale na fyzickou přípravu nebylo tolik času, jak jsem si představoval. Těším se, až začne nová sezona a trochu si odpočinu. (úsměv)

Hned po minulém ročníku jste vyhlásil, že vaším cílem bude obhajoba vítězství.

Samozřejmě bych se o ni chtěl pokusit. Ale vím, že to ještě zvýší tlak, bavil jsem se s klukama, kteří dokázali v minulosti vyhrát, že další rok není úplně jednoduchý.

Mění se pravidla, co se týče povoleného přetížení, nově bude bodovaná i kvalifikace. Co to podle vás přinese?

Mění se celé bodování v závodě, vítěz dostane 25 bodů a aspoň jeden získají všichni kromě posledního. V kvalifikaci se budou rozdělovat tři, dva a jeden bod pro nejlepší trio a určitě to změní taktiku. Už dřív bylo důležité dobré umístění, ale dalo se trochu taktizovat, pokud někdo rychlý chyboval a skončil poslední, nechtěli jste úplně vyhrát a letět proti němu. Teď bude kvalifikace už takový předzávod a zatraktivní se celý víkend.

Kompletní kalendář letošní sezony bude zveřejněný až příští týden, vy už víte, kde všude budete závodit?

Zatím byly zveřejněny první tři zastávky, nechybějí klasické lokace jako Budapešť a japonská Čiba. Hlavně Budapešť je srdcová záležitost, je to krásné město, jezdí tam spousta fanoušků i s českými vlajkami. Ale těším se už teď do Abú Zabí, až to konečně zase vypukne.