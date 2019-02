Ledová královna Sáblíková ukázala, že pořád umí vyhrávat

Je příjemný pocit, že jste nezapomněla vyhrávat?

O tom jsem nikdy nepochybovala, vždyť v lednu jsem vyhrála pětku na mistrovství Evropy v Collalbu. Ale je pravda, že jsem si uvědomila, jak dlouho se mi ve svěťáku nepodařilo vyhrát. V pátek se mi jelo skvěle, cítila jsem se silná i na konci, což bývá málokdy. Určitě to bylo povzbuzující před vrcholem sezony, který teď přijde v Inzellu na mistrovství světa na jednotlivých tratích.

O vrcholu sezony v Inzellu hovoříte často. S čím tam budete spokojená?

Ráda bych medaili. Klíčové budou čtvrteční trojka a sobotní pětka. Po nich budu moct říct, jestli sezona byla úspěšná nebo ne. Vítězství z Hammaru nepřeceňuju, chyběly tam některé špičkové závodnice, především nejlepší Holanďanky.

Přípravu na novou sezonu jste zahájili později. Jsou pro vás z tohoto pohledu dobré výsledky překvapením?

Nevím, jak to kouč Novák dělá, ale funguje to, i když do závodů chodím z tréninku a třeba patnáctistovku beru letos jako doplněk. Důležité je, že se cítím skvěle po zdravotní stránce. V minulých sezonách jsem měla velké problémy, vlastně i v této, kdy mě v prosinci brzdily zažívací potíže. Ale to bylo něco jiného než bolesti zad a kolen. Jdeme tomu naproti, rozšířili jsme realizační tým, mám výborné zdravotní zabezpečení a fyzioterapeuty. Jakmile se objeví problém, byť by to byl jenom náznak, hned ho řešíme. A taky pravidelně cvičím. Je důležité, že se cítím zdravá. Mám teď z rychlobruslení zase radost a je to znát při závodech. Tak si jenom přeju, ať mi to vydrží co nejdéle.